Sécurité d'abord : restez à l'écart des barrages pendant la longue fin de semaine du mois d'août

Selon la Société de sauvetage de l'Ontario, 43 décès par noyade ont été déclarés en Ontario jusqu'à maintenant en 2019, et 15 de ces noyades ont eu lieu au cours des dernières semaines. Ces décès exigent de mettre l'accent sur la sécurité et l'eau. Cela signifie que vous devez avoir à disposition des gilets de sauvetage ou des vêtements de flottaison individuels lorsque vous naviguez, et que vous devez évaluer les conditions de l'eau avant d'aller nager, indépendamment de votre âge ou de vos aptitudes à la nage.

Rappelez-vous de respecter les panneaux d'avertissement, les clôtures et les barrières de sécurité lorsque vous approchez des installations hydroélectriques.

Les activités sur l'eau peuvent être très amusantes lorsqu'elles sont réalisées de manière sécuritaire. Profitez bien de la longue fin de semaine du mois d'août, laquelle correspond à la date non officielle marquant le milieu de l'été. N'oubliez pas de rester plus loin, c'est plus sûr.

Pour obtenir plus de renseignements sur la sécurité et l'eau, veuillez consulter le site www.opg.com/watersafety.

OPG est l'un des producteurs d'électricité les plus diversifiés en Amérique du Nord. Il produit environ la moitié de l'électricité pour satisfaire les besoins quotidiens des Ontariens et le coût de son énergie sûre et propre est en moyenne 40 % moins élevé que celui des autres producteurs.

SOURCE Ontario Power Generation Inc.

Renseignements: Ontario Power Generation, 416 592-4008 ou 1 877 592-4008, Suivez-nous sur Twitter à @opg

Related Links

http://www.opg.com