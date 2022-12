Sécurisation culturelle autochtone sur la Côte-Nord - Inauguration de la salle d'accueil des Premières Nations de l'Hôpital de Sept-Îles

QUÉBEC, le 12 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, souligne aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, l'ouverture de la salle d'accueil des Premières Nations de l'Hôpital de Sept-Îles. Cette salle permettra notamment aux usagers membres des Premières Nations et à leur famille de bénéficier d'un lieu d'accueil et de soutien dans un contexte culturellement sécurisant.

Une somme d'environ 30 000 $ a été investie pour ce projet, ce qui comprend les travaux de rénovation de la salle, l'ameublement et la rémunération de l'artiste et enseignante innue Dolorès Michel, qui a donné vie au projet par son art. Les fonds proviennent tous du Programme de soutien financier pour améliorer les services de première ligne culturellement sécurisants pour les populations autochtones en milieu urbain.

Ce projet découle d'une consultation auprès du Comité opérationnel en sécurisation culturelle du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS). Il est à noter que ce comité est composé de membres des Premières Nations de la Côte-Nord.

Rappelons que l'implantation de la sécurisation culturelle au CISSS s'appuie notamment sur un soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux pour améliorer l'accès aux services de première ligne culturellement sécurisants pour les populations autochtones en milieu urbain et pour soutenir la mise en place des bonnes pratiques en sécurisation culturelle.

Citations :

« Je me réjouis de constater que nos efforts collectifs pour implanter la sécurisation culturelle commencent à porter leurs fruits. L'inauguration de cette salle en est un signe concret, un signe que la situation évolue et que nous travaillons avec les communautés en ce sens. Je demeure persuadé que la sécurisation culturelle est nécessaire pour notre réseau, et je réitère mon soutien aux établissements qui souhaitent exprimer leur leadership en ce domaine. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je salue les équipes du territoire de la Côte-Nord d'avoir autant à cœur de faire progresser l'implantation de la sécurisation culturelle dans leur région. Les Premières Nations de ce vaste territoire sont déterminées à transformer l'accès aux services de santé pour leurs membres, dans le respect de leur culture. C'est de concert avec elles que nous travaillons, dans un esprit d'écoute et de solidarité sans précédent. »

Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je suis très fière du dynamisme de la région de la Côte-Nord sur le plan de la sécurisation culturelle. Cette attitude est cohérente avec ses valeurs d'inclusion, nécessaires sur un tel territoire, partagé depuis toujours entre différentes communautés. J'ai à cœur d'apporter mon soutien à ces mesures au cours de mon mandat, et de pouvoir contribuer à ce grand projet porteur pour notre collectivité. »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord

« C'est avec une grande fierté que je participe à l'inauguration de cette initiative qui témoigne d'un changement majeur dans notre société, et qui redonne aux communautés des Premières Nations la place qui leur revient dans le réseau de la santé et des services sociaux. Je salue tous les artisans derrière ce projet, de même que tous les efforts qui seront faits en matière de sécurisation culturelle dans notre région. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

« Nous sommes très fiers d'inaugurer cette salle d'accueil qui est le résultat de démarches concertées avec les communautés autochtones. Le CISSS travaille depuis plusieurs années sur la sécurisation culturelle et ses actions sont guidées par les recommandations des communautés autochtones présentes dans la région. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec elles. »

Manon Asselin, présidente-directrice générale du CISSS de la Côte-Nord

Faits saillants :

Parmi les autres initiatives en cours de déploiement, soulignons l'implantation d'un projet en sécurisation culturelle issu d'une demande du Comité opérationnel en sécurisation culturelle. Ce projet a pour but de clarifier les trajectoires de services entre les communautés, les organisations autochtones et le CISSS, d'intégrer l'approche de sécurisation culturelle dans le cadre du déménagement de l'unité de psychiatrie interne à Sept-Îles et de formaliser une procédure pour le suivi des usagers vivant des problématiques liées à l'itinérance, à la dépendance et à la santé mentale.





Soulignons qu'actuellement, il y a un accompagnateur en sécurisation culturelle à l'Hôpital de Sept-Îles. D'autres accompagnateurs seront déployés dans les autres installations du CISSS. En complémentarité avec cette offre de service, une agente d'information régionale assure également l'interprétariat pour les langues anglaise, naskapie, innue, et française à Sept-Îles. Deux interprètes en langue innue à l'Hôpital Le Royer à Baie-Comeau et une interprète au Centre multiservice de santé et de services sociaux de la Minganie à Havre-Saint-Pierre sont aussi disponibles.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

