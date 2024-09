MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - SecuriGlobe, une référence incontournable en assurance voyage au Canada, célèbre son 25e anniversaire en dévoilant sa nouvelle image de marque. Ce changement constitue une étape clé dans l'histoire de l'entreprise, renforce son positionnement axé sur la proximité et la personnalisation des services et s'incarne par la signature « Vous d'abord ». Cette nouvelle identité visuelle témoigne de la mission que s'est donnée SecuriGlobe depuis ses débuts : placer ses clients au centre de toutes ses actions, en leur proposant des solutions adaptées à leurs réalités et au juste prix.

Un partenariat stratégique avec Navacord

Ce renouveau est aussi marqué par l'acquisition récente de SecuriGlobe par Navacord, un des plus grands courtiers en assurance au Canada. Cette alliance solidifie l'offre de SecuriGlobe et lui permet de maintenir un service fiable et de haute qualité. En unissant leurs forces, les deux entités sont prêtes à répondre aux besoins croissants du marché de l'assurance voyage, tout en restant fidèles à leur promesse d'excellence.

Des solutions d'assurance pour chaque voyage

SecuriGlobe continue de se démarquer par sa capacité à offrir un service universel de première classe pour répondre aux besoins de tous ses clients là et quand c'est important, c'est-à-dire partout et en tout temps. Que ce soit pour des voyages de courte durée ou des séjours prolongés, SecuriGlobe propose la bonne couverture, sur demande et sur mesure.

À propos de SecuriGlobe

Depuis plus de 25 ans, SecuriGlobe fait de l'assurance voyage sa spécialité et son unique expertise. Elle a ainsi développé un réseau étendu de plus de 1 000 partenaires actifs à travers le Canada, qui non seulement proposent des protections adaptées à tous les voyages, mais veillent surtout à protéger l'essentiel : les voyageurs.

À propos de Navacord

Fondé en 2014 et établi à Toronto, Navacord est l'un des trois plus grands courtiers en assurance commerciale au Canada, avec 3 milliards de dollars en primes. En combinant une force nationale et des services locaux spécialisés, Navacord fournit des solutions d'assurance et de gestion des risques sur mesure, permettant à ses clients d'aborder l'avenir avec confiance. Pour en savoir plus sur notre nouvelle image et nos services, visitez notre site web au securiglobe.com ou communiquez avec Sylvain Lamanque, Vice-Président principal [email protected]

Une solution pour les professionnels de l'assurance

En tant que professionnel de l'assurance, vous pouvez enrichir votre offre en proposant à vos clients notre expertise reconnue et nos produits personnalisés. Nous collaborons avec les plus prestigieuses entreprises d'assurance au Canada pour garantir un éventail exceptionnel de protections. Pour découvrir comment SecuriGlobe peut compléter vos services avec des solutions d'assurance voyage sur mesure, communiquez avec nous par courriel à [email protected]

SOURCE SecuriGlobe