Secteurs Sud-Ouest et Haut-Saint-Laurent d'exo - NOUVELLES ÉTAPES FRANCHIES VERS UN RÉSEAU REPENSÉ

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Exo est heureux de constater que les citoyens des secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest ont participé en grand nombre aux consultations publiques de la première phase du processus de refonte de leur réseau d'autobus. Les besoins et préoccupations partagés permettront de guider les experts d'exo dans l'élaboration d'un réseau repensé. Par ailleurs, le regroupement des deux secteurs, qui formeront désormais le secteur Sud-Ouest, entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024 et le retrait des gabarits non-accessibles commencera graduellement à cette date.

Un pas de plus vers l'accessibilité de notre réseau

À partir du 1er octobre, le retrait graduel des autocars et minibus, des gabarits de véhicules qui ne sont pas accessibles, permettra d'améliorer les déplacements de la clientèle à mobilité réduite. Exo continue ainsi de mettre en place les engagements de son Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027 en s'assurant d'ajouter des exigences relatives à l'accessibilité des véhicules lors des renouvellements de contrats avec les transporteurs.

À la même date, exo a également choisi de regrouper les secteurs Haut-Saint-Laurent et Sud-Ouest afin de simplifier ses opérations dans la région et harmoniser ses services. Le regroupement des deux secteurs permettra également, lors de la refonte du réseau d'autobus qui aura lieu d'ici 2027, de gagner en efficience, puisque les véhicules pourront alors desservir les deux secteurs.

En effet, dès le 1er octobre 2024, les horaires des lignes 111 Haut-Saint-Laurent et 140 Mercier - Châteauguay - Mercier se retrouveront dans la section Sud-Ouest plutôt que Haut-Saint-Laurent. Les usagers de ces deux lignes d'autobus pourront continuer de planifier leurs déplacements en consultant le site web exo ou l'application Chrono comme à leur habitude.

Des citoyens au rendez-vous !

Les activités de consultations publiques concernant la refonte du réseau d'autobus du secteur intégré Sud-Ouest se sont tenues du 29 avril au 24 mai 2024 sur notre plateforme en ligne comme en personne. Près de 1 230 citoyens y ont participé, en plus de nombreux acteurs des milieux socioéconomique, institutionnel et associatif. Plus de cent personnes ont participé aux consultations en présentiel.

Les principaux besoins exprimés lors des consultations :

Amélioration de la desserte intra-couronne, si possible sans correspondance ;

Amélioration de l'attractivité en diminuant le temps de trajet ;

Amélioration de la fréquence de passage en période de pointe et hors pointe.

Le rapport de consultations et ses faits saillants sont disponibles sur le site web d'exo :

Les prochaines étapes

Les commentaires recueillis lors de cette première phase de consultations publiques permettront d'orienter la création du nouveau réseau d'autobus du secteur Sud-Ouest.

En 2025, une deuxième phase de consultations permettra de valider le réseau proposé et d'identifier des pistes d'amélioration auprès de l'ensemble des parties prenantes des secteurs concernés. Au cours de l'année suivante, les experts d'exo mettront en place la nouvelle offre de service qui devrait être déployée en 2027.

Rappelons que les partenaires municipaux sont impliqués tout au long de la démarche de refonte du réseau.

Pour des informations supplémentaires sur le projet et les consultations publiques, rendez-vous sur notre plateforme de consultation Haut-Saint-Laurent/ Sud-Ouest.

