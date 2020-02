Secteur Le Richelain - Le quartier Symbiocité desservi par autobus dès le 9 mars 2020

MONTRÉAL, le 19 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'annoncer qu'une nouvelle ligne d'autobus, la 25, desservira le quartier Symbiocité, à La Prairie, dès le 9 mars.

Le service actuel de taxibus sur appel (T 25) ne répondant plus aux besoins de mobilité de ce secteur en expansion de La Prairie, il sera remplacé à compter de cette date par la nouvelle ligne 25. Cette dernière vient donc bonifier l'offre de transport collectif locale par la mise en place d'un service régulier sur horaire par autobus.

Désormais, les résidents de Symbiocité n'auront plus à appeler pour réserver un taxibus à l'heure de pointe. Dès le lundi 9 mars, il leur suffira de se rendre à l'un des cinq arrêts que compte le secteur et d'embarquer dans l'autobus qui les conduira au terminus La Prairie. En dehors des périodes de pointe, et la fin de semaine, le service de taxibus sur appel (T 27) continuera à assurer la liaison entre Symbiocité et le terminus La Prairie.

Le service de la nouvelle ligne d'autobus 25 sera évalué au cours des prochains mois afin d'assurer son arrimage optimal aux besoins en transport collectif des habitants de Symbiocité, un quartier en pleine transformation.

« L'arrivée de ce nouveau service, qui va bonifier l'offre de transport collectif dans le quartier Symbiocité, répond parfaitement aux besoins exprimés par nos concitoyens. Investir dans la mobilité durable et dans l'interconnectivité du réseau est au cœur de nos préoccupations », a déclaré Donat Serres, maire de la Prairie.

« Cette nouvelle ligne d'autobus a été créée avec les besoins des résidents de Symbiocité en tête, et ce, en collaboration avec la ville de La Prairie, a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo. Elle rendra le transport collectif plus efficace et plus attrayant dans ce secteur. Nous espérons que ce nouveau service incitera d'autres résidents de ce quartier à choisir le transport collectif plutôt que la voiture pour leurs déplacements. »

Pour consulter le tracé et l'horaire de la nouvelle ligne 25 à compter du 10 février 2020 :

https://exo.quebec/fr/essayezexo#CITLR

Pour consulter les horaires d'exo et demeurer informés de l'état du service en temps réel, téléchargez l'application mobile Chrono !

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

