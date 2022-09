Secteur L'Assomption Sud-Longue-Pointe - Ray-Mont Logistiques poursuit ses travaux conformément au permis octroyé par la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Ray-Mont Logistiques (RML) annonce que les travaux de construction sur son terrain situé dans l'Est de Montréal vont se poursuivre conformément aux exigences du permis de construction délivré par la Ville de Montréal, avec qui des discussions constructives sont en cours pour favoriser une saine cohabitation dans le secteur.

Rappelons que RML a obtenu en avril 2021 un permis de construction pour son terrain situé dans l'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve. Afin de respecter les conditions du permis, tout en permettant la continuité des discussions avec la Ville, l'entreprise a entrepris les travaux de construction en mars 2022, notamment des activités d'excavation visant l'installation de conduites souterraines permettant le drainage du site et l'utilisation de matériaux granulaires de protection. Ces travaux se poursuivront au cours des prochaines semaines.

L'entreprise, qui a participé depuis l'obtention de son permis à des discussions constructives avec la Ville de Montréal et les acteurs concernés pour assurer une intégration harmonieuse de ses activités et des projets limitrophes, réitère son intention de poursuivre parallèlement les discussions qui visent la mise en place d'initiatives porteuses pour le développement du secteur.

À propos de Ray-Mont Logistiques

Chef de file nord-américain en solutions intégrées d'expéditions maritimes conteneurisées, RML exerce ses activités à Montréal depuis sa fondation en 1992. L'entreprise opère des terminaux de transbordement logistique intermodaux à Montréal, Vancouver, Prince Rupert, Seattle et Charleston. Avec plus de 400 employés et plus de 100 000 conteneurs transités par année, Ray-Mont est fier d'être l'un des plus importants transitaires de conteneurs maritimes au Canada et de faire rayonner l'expertise montréalaise aux quatre coins du monde.

