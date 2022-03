Secteur L'Assomption Sud-Longue-Pointe - Ray-Mont Logistiques débute ses activités et travaux afin de respecter les exigences de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la Ville de Montréal s'est engagée à de nombreuses reprises à prolonger la période de validité des autorisations émises à Ray-Mont Logistiques pour permettre à toutes les parties impliquées d'assurer un développement cohérent du secteur, l'entreprise se désole d'annoncer que la Ville l'a récemment informée ne pas pouvoir respecter son engagement à moins que des travaux et opérations débutent incessamment. Cette situation force donc Ray-Mont Logistiques à débuter certains travaux et opérations sur son site, tel qu'exigé par la règlementation applicable et les autorités municipales. L'entreprise réitère malgré tout sa volonté de mettre en place les mesures de cohabitation identifiées et appelle la Ville à accélérer le pas pour y arriver.

Rappelons qu'en avril 2021, l'entreprise a obtenu le permis de construction et le certificat d'occupation l'autorisant à aménager et à exploiter une plateforme logistique intermodale sur son terrain de la rue Notre-Dame. Malgré ces autorisations, Ray-Mont Logistiques a volontairement accepté, le 14 juin 2021, de suspendre ses travaux pour participer à une démarche de concertation afin que son projet s'insère le plus harmonieusement possible dans la trame urbaine et industrielle de l'Est de Montréal. À l'initiative de la Ville de Montréal, un Groupe de travail thématique (GTT), auquel ont participé des citoyens, la Ville de Montréal, l'Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et l'entreprise, fut créé.

Depuis la publication du rapport du GTT en novembre 2021, Ray-Mont Logistiques poursuit activement son travail afin d'intégrer au projet les pistes d'action proposées, telles que le verdissement du terrain, un mur-écran et une zone tampon végétalisée entre les activités industrielles du secteur et les résidences. Pour permettre à ces mesures de se concrétiser, la Ville s'était engagée à prolonger la période de validité des autorisations émises à l'entreprise, le temps de permettre à tous les acteurs impliqués dans le secteur, tels que le CN, le MTQ, le Port de Montréal, Hydro-Québec et CDPQ Infra, de s'entendre pour permettre un développement cohérent des projets et assurer l'implantation des mesures identifiées.

Malheureusement, la Ville de Montréal a informé officiellement Ray-Mont Logistiques qu'elle ne pourra pas respecter cet engagement à moins que certains travaux et opérations de l'entreprise ne débutent dans les prochains jours. L'entreprise se voit donc dans l'obligation d'entamer les travaux et des opérations dès maintenant afin d'assurer la préservation de ses droits, reconnus par la Cour d'appel du Québec.

Selon la Ville de Montréal, le début de ces travaux et opérations permettra une extension du permis de construction et du certificat d'occupation de l'entreprise afin de poursuivre le travail et les discussions entourant l'intégration des mesures de cohabitation au projet. Si l'entreprise est toujours activement engagée à mettre en place ces mesures, elle appelle la Ville à accélérer la cadence pour qu'elles se concrétisent rapidement.

« Nos équipes travaillent depuis plusieurs mois à l'intégration de mesures de cohabitation. Ce revirement de situation de la Ville de Montréal nous prend donc au dépourvu, d'autant plus qu'il met à risque le développement cohérent et concerté du secteur. Bien que nous n'ayons pas d'autre choix que de débuter les travaux et des opérations, nous réitérons notre volonté de développer un projet respectueux et de mettre en place les mesures qui favoriseront son intégration dans son milieu », souligne Charles Raymond, président-directeur général de Ray-Mont Logistiques.

Rappelons que le projet de plateforme logistique intermodale de Ray-Mont Logistiques est conforme au zonage et au schéma d'aménagement de la Ville de Montréal. Dans un contexte où les chaines logistiques sont mises à rude épreuve, particulièrement depuis le début de la pandémie, son développement renforcerait la résilience de celles-ci. Le projet, où les exportations d'aide humanitaire seront centrales, permettra à court, moyen et long termes de renforcer les capacités d'exportation à l'international, lesquelles s'avèrent encore plus essentielles en ces temps d'incertitude mondiale.

Chef de file nord-américain en solutions intégrées d'expéditions maritimes conteneurisées, Ray-Mont Logistiques exerce ses activités à Montréal depuis sa fondation en 1992. L'entreprise opère des terminaux de transbordement logistique intermodaux à Montréal, Vancouver, Prince-Rupert, Seattle et Charleston. Avec plus de 400 employés et plus de 100 000 conteneurs transités par année, Ray-Mont est fier d'être l'un des plus importants transitaires de conteneurs maritimes au Canada et de faire rayonner l'expertise montréalaise aux quatre coins du monde.

