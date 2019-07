Secteur des effets visuels et de l'animation - Le ministre Jean Boulet annonce plus de 2,6 millions de dollars pour former 802 employés

MONTRÉAL, le 9 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'un soutien global de plus de 2,6 millions de dollars a été accordé aux entreprises Rodeo FX et Scanline VFX afin de contribuer à la formation de 802 employés, dont 500 nouveaux, dans le secteur des effets visuels et de l'animation.

Cette aide financière permettra de couvrir jusqu'à 25 % des coûts de formation des employés actuels de ces deux entreprises et des personnes qu'elles comptent engager. Elle s'inscrit dans le cadre du volet entreprises de la Mesure de formation de la main-d'œuvre, qui vise à soutenir le développement des compétences du personnel dans son milieu de travail.

Une expertise reconnue

Rodeo FX, une entreprise québécoise présente à Montréal, Québec, Munich et Los Angeles, bénéficiera d'une subvention de 2 millions de dollars pour former 300 de ses employés actuels et 302 nouveaux employés, qui seront engagés dans le cadre de ses projets d'expansion.

Ayant créé des partenariats avec plusieurs producteurs de films et de téléséries d'envergure internationale, cette entreprise prévoit doubler les effectifs de ses studios de Québec et de Montréal. Les formations offertes permettront notamment de créer un service pour participer à des longs métrages en 3D et de spécialiser des effectifs dans des activités liées au domaine des téléséries.

Scanline VFX obtiendra quant à elle une aide de près de 670 000 $ pour développer son studio de Montréal en soutenant la formation de nouveaux employés à la suite de la création de 200 emplois. Ayant des studios à plusieurs endroits dans le monde, cette entreprise allemande souhaite bénéficier de la compétence et du talent des créateurs d'ici. En effet, le Québec est reconnu mondialement comme étant une plaque tournante du secteur des effets visuels et de l'animation. Les nouveaux employés seront formés pour utiliser les outils et logiciels que Scanline VFX a développés.

Citation :

« Je me réjouis du soutien que nous accordons à Rodeo FX et Scanline VFX, qui créeront des emplois de qualité à Montréal et à Québec. L'expertise québécoise dans le secteur des effets visuels et de l'animation est reconnue à travers le monde et les investissements que font ces entreprises chez nous le prouvent. Nous continuerons de soutenir des projets visant à développer les compétences de nos travailleuses et de nos travailleurs pour permettre aux entreprises de se développer chez nous, de faire rayonner nos talents à travers le monde et de contribuer à la croissance de notre économie. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

La majorité des embauches au sein de ces entreprises visent à pourvoir des postes en lien avec le travail artistique, mais également des postes de superviseurs, de producteurs et de techniciens.

Au Québec, le secteur des effets visuels et de l'animation compte 36 590 emplois équivalents temps plein.

Il a généré des retombées économiques directes et indirectes de 2,5 milliards de dollars en 2017.

Les emplois de ce secteur offrent un salaire moyen de plus de 63 500 $. L'âge moyen des travailleuses et des travailleurs est de 26 ans.

Les entreprises qui souhaitent obtenir de l'information sur les programmes, mesures et services pouvant leur être offerts peuvent en tout temps joindre un conseiller aux entreprises du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au bureau de Services Québec ou au centre local d'emploi le plus près.

