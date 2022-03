Secteur de la transformation alimentaire - Réalisation d'un projet de plus de 8 M$ de Cintech agroalimentaire pour renforcer les chaînes d'approvisionnement locales

SAINT-HYACINTHE, QC, le 26 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 6,46 millions de dollars à Cintech agroalimentaire (Cintech) pour soutenir le renforcement des chaînes d'approvisionnement locales dans le secteur de la transformation alimentaire.

Évalué à plus de 8 millions de dollars, ce projet cible l'accroissement de la compétitivité des entreprises du secteur, notamment par la réalisation d'activités innovantes. Cintech veut aussi faciliter l'intégration de fournisseurs québécois de matières premières, d'ingrédients et de technologies aux chaînes d'approvisionnement locales.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches, M. André Lamontagne, en ont fait l'annonce lors du Congrès annuel du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ).

D'ici 2025, Cintech entend accompagner une centaine d'entreprises et appuyer la réalisation de 135 projets axés sur l'innovation ainsi que sur l'amélioration de la qualité et de la rentabilité des produits transformés au Québec.

Citations :

« Au Québec, l'industrie alimentaire est un levier de développement économique important qu'on doit renforcer. Pour y arriver, on doit miser sur des projets qui, comme celui de Cintech, visent à développer l'approvisionnement local de nos entreprises afin de raccourcir les chaînes de production. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« L'autonomie alimentaire est une priorité du gouvernement du Québec. Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec Cintech pour travailler à atténuer les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. L'accompagnement offert aux entreprises de transformation alimentaire est nécessaire pour accroître la sécurité, la fluidité et la résilience de leurs activités. Je suis persuadé que Cintech saura répondre aux enjeux vécus par l'industrie. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Cintech est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) affilié au Cégep de Saint-Hyacinthe . Il a pour mission d'accroître l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire québécoise en offrant des services de recherche et développement, de transfert technologique et d'accompagnement des entreprises de ce secteur.

. Il a pour mission d'accroître l'innovation et la compétitivité de l'industrie agroalimentaire québécoise en offrant des services de recherche et développement, de transfert technologique et d'accompagnement des entreprises de ce secteur. Le soutien octroyé à Cintech provient de l'enveloppe budgétaire de 40 millions de dollars, confirmée en novembre 2020 lors du point sur la situation économique et financière du gouvernement, afin de mettre en œuvre des initiatives pour augmenter la proportion de biens produits au Québec dans les chaînes d'approvisionnement locales.

