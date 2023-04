MONTRÉAL, le 13 avril 2023 /CNW/ - C'est au cours d'une réception qui a eu lieu à l'Ambassade du Canada à Addis-Abeba, Capitale de l'Éthiopie, qu'a été donné le coup d'envoi de la plus importante mission économique du secteur de l'agroalimentaire de ce pays à visiter le Canada. Constituée de près de 60 entreprises, cette mission débutera par un arrêt à Montréal les 7 et 8 mai prochain avant de se diriger à Toronto pour participer au Salon International de l'Alimentation du Canada (SIAL). La délégation sera accompagnée par l'Ambassadeur d'Éthiopie au Canada, S.E. Fitsum Arega et l'Ambassadeur du Canada en Éthiopie, S.E. Stéphane Jobin.

Le Groupe Engram, basé à Montréal, coordonne les activités de cette imposante mission appuyée par la Chambre de Commerce et Association sectorielle d'Éthiopie dont son Secrétaire Général, Monsieur Africa Zeleke présidera la délégation éthiopienne. Le Président de Groupe Engram, Monsieur Rémy Franzoni, estime qu'il y a d'énormes opportunités pour les entreprises d'ici à développer le marché de l'Éthiopie doté d'une population de 120 millions de personnes. Il voit également des opportunités à permettre au marché québécois et canadien d'accroître la présence de produits éthiopiens dont le café (5e rang mondial), le coton (9e rang mondial), le sorgho, le teff et d'autres produits agricoles. « Le secteur agricole a toujours été le moteur de l'économie éthiopienne, employant 80% de sa population et représentant 44% de son PIB. Cette mission arrive à point nommé puisque la ministre du commerce international du Canada, l'Honorable Mary Ng, a récemment fait part de la volonté du gouvernement du Canada à vouloir diversifier et développer ses relations avec l'Union africaine » a mentionné Monsieur Franzoni en précisant que la ministre recevra d'ailleurs en mai prochain, l'ambassadeur Albert Muchanga, Commissaire au commerce et à l'industrie de la Commission de l'Union africaine, afin d'établir une stratégie de coopération économique Canada-Afrique.

Selon Monsieur Franzoni, les prévisions montrent que la demande de produits agricoles en Éthiopie augmentera à mesure que la population continuera à croitre et que l'économie poursuivra sa croissance. Dans le but de répondre à cette demande future, la mission visera à établir des contacts, pendant son passage au Québec et au Canada, avec les différents acteurs du secteur agroalimentaire d'ici afin d'améliorer ses pratiques agricoles en Éthiopie, de développer sa chaine d'approvisionnement, d'augmenter les investissements et partenariats stratégiques et de viser particulièrement à développer le secteur de l'agro-industrie. « Les entreprises d'ici qui ont de l'expertise, des produits et services à offrir mais également souhaitent ajouter des produits éthiopiens à leur approvisionnement, auront une opportunité d'échanger avec les membres de cette délégation le 8 mai prochain lors d'un événement qui permettra, notamment, des rencontres B2B » a précisé Rémy Franzoni. Un événement similaire se tiendra également à Toronto le 12 mai.

Les entreprises et organisations du secteur de l'agroalimentaire intéressés à rencontrer les membres de la délégation éthiopienne sont invités à contacter Monsieur Ismaël Talata par courriel au [email protected] .

Concernant la mission

56 entreprises issus des secteurs suivants participeront à la mission : café, thé, animaux vivants ou parties, graines, légumineux, épices, fruits, boissons et alcools, restauration et hôtel, éleveurs et fermes, manufacturiers issus de la transformation alimentaire, agence d'import-export.

Les opportunités suivantes ont été identifiées pour les entreprises québécoises et canadiennes : torréfacteurs de café, transformation d'épices ou de thé, importateurs et exportateurs de fruits et légumes, porcs, bœuf, poulet et veau, exportateurs de boissons et boissons alcoolisées (bière, spiritueux), manufacturier œuvrant dans le secteur de la transformation alimentaire (irrigation et gestion de l'eau, machines et équipements de contrôles, engrais),

Renseignements: Sources: Concernant la mission : Rémy Franzoni, Président, Groupe Engram, (514) 691-0014, [email protected]; Concernant les demandes de rencontres d'affaires à Montréal et Toronto : Ismaël Talata, Directeur adjoint - Stratégie de financement, Groupe Engram, (514) 704-7607, [email protected]