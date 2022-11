Le détaillant de café canadien offre du café toute la journée le 11 novembre

MONTRÉAL, le 9 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Second Cup Café™, le plus grand détaillant canadien de cafés de spécialité, offre à tous les membres des forces armées, actifs et anciens combattants, un café filtre de format moyen gratuit le 11 novembre, à travers ses 184 cafés au Canada.

Cette initiative est le début d'une campagne annuelle qui se déroulera dans tout le pays tous les 11 novembre. La marque espère pouvoir offrir un de ses cafés équitables au plus grand nombre possible de membres des forces armées en ce jour du Souvenir en guide de remerciement pour leur service.

Un café Second Cup filtre de format moyen (Groupe CNW/Foodtastic)

« En tant que fière compagnie canadienne, nous croyons qu'il est important de redonner à ceux qui nous ont servis et qui continuent de servir les autres. » - Vlad Ciobanu, VP Marketing chez Foodtastic

Une limite d'un café par personne et une carte militaire sera demandée pour obtenir le café gratuit. Disponible dans tous les Second Cup Café™ au Canada.

Second Cup Café™

Depuis ses humbles débuts en 1975 en tant que kiosque de centre commercial n'offrant que des grains de café, Second Cup Café™ est devenu le plus grand détaillant canadien de café de spécialité. Son but est de servir la meilleure tasse de café et les meilleurs cafés de spécialité à ses clients. Cela signifie de mettre le café au cœur de l'entreprise tout en se concentrant sur la qualité, l'innovation et la création d'une expérience unique pour ses clients. Avec l'innovation, la durabilité et la communauté font partie de l'ADN de Second Cup et de ses grains.

À propos du café Second Cup Café™'s

Ses grains de café sont certifiés équitables. Ses producteurs de café utilisent les profits de leurs récoltes de qualité supérieure pour réinvestir dans leur ferme, auprès de leurs employés, et dans des initiatives durables pour développer des méthodes plus respectueuses de l'environnement qui produisent le meilleur café possible.

À propos de Foodtastic

Foodtastic est le franchiseur de plusieurs concepts de restaurants, dont La Belle et La Boeuf, Milestones, Pita Pit, Second Cup, Monza, Copper Branch, Carlos&Pepe's, Souvlaki Bar, Nickels, Au Coq, Rôtisseries Fusée, Rôtisseries Benny, Chocolato, Big Rig, La Chambre, L'Gros Luxe, Gatto Matto et Bacaro. Foodtastic est un leader dans le domaine du franchisage de restaurants, avec plus de 700 restaurants et 700 millions de dollars de ventes annualisées.

