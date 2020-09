Sebia ouvre sa nouvelle société affiliée au Canada

Un emplacement qui permet à Sebia d'affecter une équipe complète à l'offre d'un service et d'une expertise de grande qualité afin de répondre aux besoins des clients

PARIS, le 30 sept. 2020 /CNW Telbec/ - La société mondiale de produits diagnostiques spécialisés Sebia (Lisses, FRANCE) annonce l'ouverture de sa nouvelle société affiliée, Sebia Diagnostics Canada Inc., le 1er juillet 2021.

À la suite d'un long partenariat de distribution avec Somagen Diagnostics, qui a représenté Sebia sur le marché canadien pendant de nombreuses années, l'équipe canadienne de Sebia est très heureuse de pouvoir désormais rejoindre directement ses clients afin d'offrir un service de calibre mondial et des innovations qui se distinguent sur le plan clinique.

L'équipe de Sebia Canada sera dévouée et prête à travailler dans des laboratoires situés partout au pays, grâce à des spécialistes des ventes et des applications, et des ingénieurs responsables de l'après-vente. Sebia Canada offrira également des services scientifiques aux laboratoires, dont des formations techniques et cliniques ainsi qu'un Centre de savoir pour offrir un soutien quotidien aux laboratoires et les aider à interpréter les analyses de laboratoire Sebia.

L'ouverture de Sebia Canada représente une importante avancée dans le développement international de la société et est soutenue par ses actionnaires : la Caisse de dépôt et placement du Québec, CVC Capital Partners et Téthys Invest.

« Le lancement de nos activités directes au Canada permettra à Sebia de renforcer sa position de chef de file incontesté dans la gestion du myélome multiple, de poursuivre son développement dans le diagnostic et le suivi du diabète et de proposer d'autres biomarqueurs innovants à l'aide de notre technologie de base », déclare Jean-Marc CHERMETTE, Président Directeur Général de Sebia.

À propos de Sebia

Sebia, société mondiale de produits diagnostiques spécialisés, met au point, fabrique et commercialise des tests et des analyseurs dédiés au diagnostic in vitro du cancer, des maladies inflammatoires, du diabète et des troubles de l'hémoglobine. L'accent mis par Sebia sur les techniques d'électrophorèse lui permet de maintenir un programme soutenu de recherche et développement, donnant accès à de véritables innovations dans n'importe quel laboratoire. Les tests sur gel d'agarose et capillaires, ainsi que leur automatisation spécifique, sont conçus pour être intégrés dans la même routine d'analyses; pour le gel (Assist, Hydrasys 2 Scan) et pour l'électrophorèse capillaire (instruments de la famille Capillarys 3, utilisation autonome ou configuration en cellule de travail d'un maximum de trois instruments et d'un chargeur de tubes, Minicap Flex Piercing).

Renseignements: Meriem Idrissi Kaitouni, [email protected], +1-514-690-0292