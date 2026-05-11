FREEPORT, Illinois, 11 mai 2026 /CNW/ - Seaga Manufacturing Inc. (« Seaga »), chef de file mondial des solutions intelligentes de vente au détail automatisées et de contrôle des stocks, annonce aujourd'hui l'acquisition de Three Square Market, l'un des innovateurs les plus reconnus dans le segment des micromarchés en pleine expansion de l'industrie des services de commodité.

Cette acquisition renforce les capacités de Seaga dans le segment des micromarchés et élargit son écosystème de distribution automatique intégré conçu pour aider les opérateurs à accroître leurs revenus, à rationaliser leurs opérations et à offrir une expérience client moderne. Three Square Market offre une puissante combinaison de kiosques de micromarchés de pointe, de plateformes logicielles, de technologies de paiement sécurisées et de services de conception et de construction de marché qui permettent aux exploitants de déployer des environnements de vente au détail autonome haut de gamme dans les lieux de travail, les campus, les établissements de santé, les hôtels et d'autres lieux très fréquentés.

Ensemble, Seaga et Three Square Market offriront une plateforme de vente au détail autonome, aidant les exploitants de services de commodité à déployer des solutions évolutives qui comprennent des systèmes de distribution automatique, de micromarchés et de contrôle des stocks dotés d'informations avancées sur les données.

« L'ajout de Three Square Market accélère notre feuille de route technologique et renforce notre capacité à répondre aux besoins changeants des exploitants de services de commodité. La combinaison de Seaga et de Three Square Market permet d'offrir des solutions de vente au détail flexibles et sans surveillance qui peuvent s'adapter à chaque emplacement tout en offrant un excellent rendement du capital investi et une expérience client exceptionnelle », déclare Mike Freund, CEO de Seaga. Et d'ajouter : « L'arrivée des collaborateurs très talentueux de l'équipe de Three Square Market nous permettra de stimuler la croissance et l'innovation continues de la plateforme combinée ».

À PROPOS DE SEAGA

Fort de près de quatre décennies d'innovation dans le domaine du marchandisage automatisé, Seaga Manufacturing Inc. est un chef de file mondial dans la conception, la fabrication et le déploiement de technologies avancées de distribution automatique et de contrôle des stocks. Les solutions de Seaga prennent en charge un large éventail d'industries et d'applications, y compris les distributeurs automatiques de collations et de boissons, les environnements de micromarchés, les systèmes de contrôle des stocks industriels, la gestion des stocks et du linge de soins de santé, les systèmes de distribution d'eau, les distributeurs de monnaie et changeurs automatiques.

Basé à Freeport, en Illinois, Seaga conçoit, fabrique, distribue et soutient un portefeuille diversifié de technologies de vente au détail automatisées au service des opérateurs et des entreprises clientes du monde entier. L'entreprise maintient d'autres opérations de fabrication et commerciales à New Delhi, en Inde, à Kearneysville, en Virginie-Occidentale, et à Guadalajara, au Mexique, ce qui permet une croissance mondiale grâce à un soutien localisé.

Pour en savoir plus, visitez seaga.com

À PROPOS DE THREE SQUARE MARKET

Fondé en 1995 et dont le siège social est situé à River Falls, au Wisconsin, Three Square Market est un pionnier de la technologie de micromarchés et des solutions de vente au détail en libre-service. L'entreprise développe des kiosques intégrés, des plateformes logicielles et des technologies de paiement qui aident les exploitants de services alimentaires et de dépanneurs à optimiser leurs activités, à accroître leur engagement et à maximiser leur rentabilité. La plateforme de Three Square Market permet aux consommateurs de magasiner, de numériser et de payer en toute transparence grâce à des expériences de kiosque et de mobilité, tout en offrant aux opérateurs de puissants outils de gestion des stocks, d'analyse et d'optimisation des itinéraires. En plus de ses technologies, Three Square Market conçoit et fabrique des installations de micromarchés clé en main, y compris des armoires, des réfrigérateurs, des luminaires et des affiches personnalisées, aidant les exploitants à lancer des environnements de vente au détail modernes prêts à fonctionner dès le premier jour.

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SOURCE Seaga Manufacturing Inc.

CONTACT : Dave Pierson, marketing Seaga Manufacturing Inc., [email protected], 815 801-1115