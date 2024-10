« Iron Will » est une campagne destinée à amener la population touchée par la carence en fer à prendre en charge sa santé. Post this

La campagne « Iron Will » met en lumière l'importance de maintenir des niveaux de fer normaux pour les personnes de tous âges, avec un accent particulier sur les femmes, les athlètes, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles ayant des problèmes de santé chroniques comme la maladie inflammatoire de l'intestin (MII) et l'insuffisance rénale chronique (IRC). La carence en fer, souvent sous-diagnostiquée, peut entraîner une variété de symptômes comme la fatigue, une diminution des fonctions cognitives et des capacités physiques, affectant grandement la vie quotidienne.

« Concevoir et diriger la campagne de sensibilisation Iron Will a été plus qu'une simple initiative de marketing, mais aussi un voyage personnel pour concrétiser ma vision. Mon objectif est d'inspirer les Canadiens touchés par la carence en fer à se prendre en charge eux-mêmes et à aider d'autres qui souffrent de cette condition ». Cette campagne met en lumière un problème répandu mais souvent négligé afin d'aider les gens à reconnaître que les symptômes qu'ils attribuent au stress quotidien pourraient être liés à une carence en fer. « Nous sommes déterminés à s'assurer que les Canadiens comprennent le rôle vital du fer pour maintenir leur énergie, concentration et bien-être général », a déclaré Paola Jiménez Pavez, directrice marketing chez Seaford Pharmaceuticals.

Activités et slogan de la campagne :

Les slogans « une santé de fer, un regain d'énergie », « une santé de fer surmonte la fatigue » et « une santé de fer énergise votre journée » seront mis de l'avant tout au long de la campagne, soulignant l'importance de traiter la carence en fer pour améliorer le niveau d'énergie et la qualité de vie. La campagne inclut des activités interactives sur les réseaux sociaux, des collaborations avec des influenceurs, ainsi que des événements communautaires de sensibilisation.

Points clés de la campagne :

Diffusion ciblée : Des efforts ciblés seront faits pour atteindre les populations à risque, y compris les femmes enceintes, les adolescents, les personnes âgées, les athlètes et ceux souffrant de conditions chroniques. Du contenu personnalisé sur les besoins particuliers de ces groupes, afin de leur offrir des conseils sur une alimentation riche en fer, les changements de mode de vie et les avantages de la supplémentation sera disponible.

Ressources et éducation au public: La campagne fournira aux Canadiens des informations complètes via des contenus sur les médias sociaux, des brochures et infographies. Les sujets incluront comment identifier les premiers signes de carence en fer, comprendre les effets d'un niveau de fer faible, et comment les suppléments de fer peuvent aider à remédier à cette carence.

Partenariats avec des experts : Seaford Pharmaceuticals collabore avec des professionnels de la santé de premier plan pour produire des ressources éducatives validées par des experts, telles que des webinaires, des articles de blog et des articles en ligne. Ces ressources visent à aider les Canadiens à prendre des décisions éclairées concernant leur apport en fer et leur santé globale.

Solutions en matière de suppléments de fer :

La campagne est parrainée par la gamme innovante de suppléments de fer de Seaford Pharmaceuticals, comprenant Hemaforte 1®, Polyride Fe®, Polyride Fe® Ultra, conçus pour offrir des options de suppléments de fer sûrs, efficaces, facilement absorbables, et adaptés aux besoins des différents groupes démographiques.

« Iron Will vise à responsabiliser la population pour une prise en charge de sa santé en matière de fer. Cette initiative est en lien avec la mission de notre entreprise d'améliorer la santé des patients et démontre notre engagement à faire une différence significative », a déclaré Tamara Seales, présidente de Seaford Pharmaceuticals. "Grâce à l'éducation et a des solutions accessibles, nous espérons avoir un impact réel sur la santé des Canadiens à travers le pays."

Appel à l'action :

L'équipe de Seaford Pharmaceuticals encourage les Canadiens à prioriser leur santé en matière de fer en en apprenant davantage sur la carence en fer et l'anémie ferriprive, en consultant des professionnels de santé au sujet des suppléments de fer, et en devenant des ambassadeurs sur la sensibilisation à la carence en fer. Visitez https://ironwilllife.ca pour obtenir des informations détaillées sur cette campagne, savoir comment gérer une carence pour maintenir un niveau optimal de fer et en apprendre davantage sur les suppléments de fer de Seaford.

À propos de Seaford Pharmaceuticals :

Avec plus de 32 ans d'engagement à améliorer la santé, Seaford Pharmaceuticals est une entreprise canadienne familiale spécialisée dans les produits pharmaceutiques innovants et uniques, ainsi que dans les suppléments. Seaford continue de fournir des solutions fiables et efficaces qui répondent aux divers besoins en matière de santé pour les Canadiens.

Contact média :

Tamara Seales

Présidente, Seaford Pharmaceuticals

Téléphone : +1905.673.5893

Courriel : [email protected]

Site web : www.ironwilllife.ca

Instagram: https://www.instagram.com/ironwill.ca/

Facebook: https://www.facebook.com/IronWillCa

SOURCE Seaford Pharmaceuticals Inc.