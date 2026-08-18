Sea-Doo s'associe à Senna Brand pour rendre hommage à l'héritage intemporel d'Ayrton Senna avec une édition limitée exclusive

L'édition limitée Sea-Doo RXP-X Senna 350 offrira aux plaisanciers l'occasion de vivre les sensations fortes d'une aventure au-delà des côtes avec l'esprit d'une légende, une puissance sans limites et une exclusivité absolue. Sea-Doo a choisi la plateforme RXP-X pour cette collaboration en raison de ses caractéristiques haute performance, qui s'harmonisent parfaitement avec l'héritage de champion de Senna.

« Le RXP-X a toujours incarné le summum de la performance des motomarines, et ce partenariat avec Senna Brand élève ce standard à un tout autre niveau », a déclaré James Heintz, directeur, stratégie de produit mondiale, Sea-Doo et connectivité des véhicules chez BRP. « C'est bien plus une motomarine, c'est un hommage à un champion dont l'esprit audacieux et unique a prouvé que l'excellence vient du courage de faire confiance à son instinct, d'aller au-delà des attentes et de tirer le meilleur parti de chaque instant. »

« Ayrton Senna n'a jamais accepté les limites, il était motivé par le désir d'encourager les autres à aller au-delà de ce qu'ils croyaient possible », a déclaré Bruno Senna, neveu d'Ayrton Senna et ambassadeur de Senna Brand. « Chaque partenariat que nous établissons cherche à traduire les valeurs d'Ayrton en expériences significatives. Dès ses débuts, Sea-Doo a incarné cette vision en alliant performance et passion. Nous sommes fiers de voir que son héritage continue d'inspirer une nouvelle génération sur l'eau. »

Le partenariat entre Sea-Doo et Senna Brand a créé une occasion unique de mettre de l'avant le RXP-X Senna 350 en tant que modèle phare. Ce modèle présente un tout nouveau moteur pour Sea-Doo et le plus puissant jamais proposé par un fabricant, le moteur Rotax 1630 ACE. Il offre une puissance de 350 ch et une accélération de 0 à 100 km/h 15 % plus rapide que celle des modèles précédents.

Pour refléter cette même quête continue de l'excellence, le RXP-X Senna 350 présente des éléments de design exclusifs inspirés d'Ayrton Senna, tels que :

Sa signature et ses titres de champion : La signature emblématique d'Ayrton Senna est gravée au laser sur la motomarine, aux côtés d'une mention de ses trois titres de champion du monde.

La signature emblématique d'Ayrton Senna est gravée au laser sur la motomarine, aux côtés d'une mention de ses trois titres de champion du monde. Des citations inspirées de Senna : Deux citations inspirantes, « Seek your truth » (Cherche ta vérité) et « Born to win » (Né pour gagner), sont inscrites sur la motomarine, représentant l'état d'esprit qui a inspiré des générations à viser l'excellence avec courage, authenticité et détermination.

Deux citations inspirantes, « Seek your truth » (Cherche ta vérité) et « Born to win » (Né pour gagner), sont inscrites sur la motomarine, représentant l'état d'esprit qui a inspiré des générations à viser l'excellence avec courage, authenticité et détermination. Un siège passager assorti : Un siège passager assorti est inclus, permettant aux amis et à la famille d'explorer ensemble.

Un siège passager assorti est inclus, permettant aux amis et à la famille d'explorer ensemble. Une housse de protection aux couleurs de Senna : Une housse à l'effigie de Senna est inclue pour protéger et mettre en valeur la motomarine lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Une housse à l'effigie de Senna est inclue pour protéger et mettre en valeur la motomarine lorsqu'elle n'est pas utilisée. Une plaque commémorative : Une plaque portant le numéro 1991 rend hommage au dernier titre de champion du monde d'Ayrton.

Une plaque portant le numéro 1991 rend hommage au dernier titre de champion du monde d'Ayrton. Une palette de couleurs inspirée du casque de Senna : Grâce à un procédé de coloration hautement exclusif, le RXP-X Senna 350 a été méticuleusement conçu pour reproduire fidèlement le casque de course original de Senna, offrant ainsi un hommage authentique et visuellement remarquable.

Le RXP-X Senna 350 est une production limitée et exclusive de 1 991 motomarines uniques dans le monde entier, disponibles en précommande dès maintenant.

Pour plus d'informations sur les motomarines Sea-Doo ou sur le partenariat avec Senna Brand, rendez-vous sur sea-doo.brp.com. Les adeptes des deux marques peuvent rester informés en suivant les comptes Sea-Doo sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram et TikTok.

À propos de BRP

BRP inc. est un chef de file mondial dans l'industrie des produits de sports motorisés et des groupes motopropulseurs, qui repose sur plus de 80 ans d'ingéniosité et d'innovation, ainsi que sur une attention particulière portée à sa clientèle. Grâce à son portefeuille de marques distinctives et de premier plan qui comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines et les pontons Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Quintrex, ainsi que les moteurs Rotax pour karts, avions de loisir et bateaux à jet, BRP ouvre la voie à des aventures exaltantes et donne accès à des expériences sur différents terrains de jeux. La Société complète ses gammes de produits par un portefeuille dédié de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'optimiser pleinement l'expérience de conduite. BRP, dont le siège social est situé au Québec, Canada, a enregistré des ventes annuelles de 8,4 milliards $ CA provenant de plus de 110 pays, et employait près de 17 000 personnes ingénieuses et motivées au 31 janvier 2026.

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SOURCE BRP inc.

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