La nouvelle mouture a été conçue en fonction des commentaires des clients pour assurer une expérience conviviale et intuitive.

TORONTO, le 6 sept. 2022 /CNW/ - Scotia iTRADE, la plateforme de courtage autogéré de la Banque Scotia, a dévoilé la dernière génération de son application de négociation mobile. Développée dans le cadre des importants investissements de Scotia iTRADE dans son personnel, ses outils et ses technologies permis par la forte croissance de la plateforme au cours des dernières années, la nouvelle application est dotée d'un puissant moteur et d'une interface intuitive adaptée à tous les investisseurs, quelle que soit leur expérience.

« Nous sommes déterminés à offrir la meilleure application de négociation à tous nos utilisateurs, qu'ils soient novices ou experts », explique Erin Griffiths, première vice-présidente, Solutions pour la clientèle à la Banque Scotia. « Si les investisseurs chevronnés se servent des renseignements précis et des fonctionnalités avancées, ceux qui font leurs premiers pas dans le monde des placements autogérés ont besoin de plus d'encadrement pour partir du bon pied. La nouvelle mouture de l'application Scotia iTRADE répond aux besoins de tous les types d'investisseurs en leur offrant une expérience d'ouverture de session unique avec l'application mobile de la Banque Scotia et en leur permettant de naviguer avec une facilité, une accessibilité et une stabilité inédites. »

Elle comprend aussi les fonctionnalités suivantes : la connexion biométrique fluide et rapide, la négociation d'actions et d'options, les virements entre les comptes et les notifications poussées. Les utilisateurs profiteront également de mises à jour et d'améliorations régulières de l'application.

Pour créer une plateforme accessible aux investisseurs autonomes et adaptée à leurs besoins, l'équipe chargée de la conception a tout d'abord lancé une version bêta pour recueillir les commentaires des clients et ainsi pouvoir apporter les modifications nécessaires pour que l'application convienne à tous.

« Grâce aux commentaires des clients de Scotia iTRADE, recueillis tout au long du processus de développement, nous avons pu concevoir une expérience utilisateur flexible qui convient aux besoins uniques des utilisateurs », précise Raymond Mulligan, premier vice-président et chef de l'information, Gestion de patrimoine mondiale à la Banque Scotia. « Nous avons investi les ressources requises au développement d'un système fiable et d'une interface intuitive, certes, mais c'est grâce à l'apport inestimable de nos précieux clients que nous avons pu optimiser l'expérience utilisateur. »

Pour en savoir plus et télécharger la nouvelle application mobile de négociation, visitez le site Web de Scotia iTRADE.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Les demandes d'information des médias doivent être adressées à : Adam Miller, Directeur principal, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 416-272-6728, [email protected]