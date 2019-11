Scotia Gestion mondiale d'actifs annonce des changements à ses fonds

TORONTO, le 5 nov. 2019 /CNW/ - Scotia Gestion mondiale d'actifsMC annonce aujourd'hui un certain nombre de changements à ses fonds. Elle a notamment l'intention de réduire les frais de gestion liés aux parts de série M de certains Fonds ScotiaMD, de modifier les frais associés au Fonds Scotia hypothécaire de revenu ainsi que de fermer la S.E.C. d'actions privilégiées canadiennes GA 1832 et le Fonds privé Scotia de revenu à court terme.

Réduction des frais de gestion

Vers le 14 novembre 2019, les frais de gestion liés aux parts de série M de certains Fonds Scotia baisseront comme suit :

Fonds Frais de gestion actuels Nouveaux frais de gestion Fonds privé Scotia d'obligations de sociétés canadiennes

(série M) 0,10 % 0,07 % Fonds privé Scotia d'actions privilégiées canadiennes (série

M) 0,30 % 0,07 % Fonds privé Scotia d'obligations à court terme (série M) 0,10 % 0,07 % Fonds Scotia de revenu canadien (série M) 0,10 % 0,07 % Fonds Scotia d'obligations (série M) 0,10 % 0,07 % Fonds privé Scotia d'obligations gouvernementales à court et

moyen termes (série M) 0,10 % 0,07 % Fonds privé Scotia d'obligations à rendement total (série M) 0,10 % 0,07 % Fonds privé Scotia de revenu de titres immobiliers (série M) 0,30 % 0,15 % Fonds privé Scotia de dividendes américains (série M) 0,30 % 0,10 % Fonds privé Scotia international d'actions de base (série M) 0,30 % 0,10 % Fonds Scotia du marché monétaire (série M) 0,10 % 0,03 % Fonds Scotia du marché monétaire en $ US (série M) 0,10 % 0,03 %

Ces dernières années, la société de gestion a renoncé à une partie des frais de gestion de ces fonds. Les nouveaux frais de gestion reflèteront les taux qui étaient et qui continueront d'être réellement imputés aux fonds.

Changements apportés aux frais liés au Fonds Scotia hypothécaire de revenu

À l'heure actuelle, le Fonds Scotia hypothécaire de revenu se voit imposer des frais d'administration pour les hypothèques qu'il détient. Jusqu'à maintenant, Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société de gestion du fonds, prenait complètement en charge ces frais et les remboursait au fonds. Vers le 14 novembre 2019, les frais d'administration hypothécaires de 0,15 % seront payés par le fonds. Au même moment, les frais d'administration fixes associés au Fonds Scotia hypothécaire de revenu diminueront pour passer de 0,25 à 0,10 %. Par conséquent, le fonds acquittera les mêmes frais qu'avant.

Fermetures de fonds

Les deux fonds suivants seront fermés vers le 24 janvier 2020 :

S.E.C. d'actions privilégiées canadiennes GA 1832 (série I);

Fonds privé Scotia de revenu à court terme (séries Apogée et F).

À compter du 8 novembre 2019, ces fonds n'accepteront plus les achats, y compris ceux effectués au moyen d'un programme de prélèvement automatique des cotisations. Les porteurs pourront racheter leurs parts à tout moment jusqu'à la date de fermeture des fonds. Les parts restantes feront l'objet d'un rachat au comptant après la date de fermeture. Les investisseurs touchés recevront un avis les informant de la fermeture des fonds aux alentours du 20 novembre 2019. Ils peuvent aussi communiquer avec leur conseiller financier pour obtenir de plus amples renseignements et discuter des options de placement qui s'offrent à eux.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Ces placements ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Scotia Gestion mondiale d'actifs

Scotia Gestion mondiale d'actifs est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 100 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

MC Marque de commerce de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, s'il y a lieu

MD Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence

