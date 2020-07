Scolarisation au Québec : les femmes proportionnellement plus nombreuses que les hommes à atteindre le niveau universitaire

Par rapport à la population de 55 à 64 ans, celle de 25 à 34 ans présente une proportion plus élevée de personnes qui détiennent un certificat, un diplôme ou un grade de niveau professionnel, collégial ou universitaire. Comparativement à celle de leurs aînés, la part des hommes de 25 à 34 ans ayant atteint le niveau universitaire est supérieure de près de 7 points de pourcentage, tandis que celle des jeunes femmes a fait un bond de plus de 20 points de pourcentage.

La répartition des hommes et des femmes par domaines d'études reste contrastée

Les écarts les plus marqués s'observent dans le domaine de l'architecture, du génie et des services connexes (beaucoup plus fréquent chez les hommes), et ceux de la santé et des domaines connexes ainsi que du commerce, de la gestion et de l'administration publique (plus répandus chez les femmes).

La répartition par domaines d'études des 25-34 ans est semblable à celle de leurs aînés, à quelques différences près chez les femmes. On remarque une proportion plus élevée de jeunes femmes dans le domaine des sciences sociales et de comportement et du droit ainsi qu'en architecture, génie et services connexes.

