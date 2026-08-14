Sciton lance OMNI™ au Canada : une nouvelle plateforme d'épilation au laser conçue pour tous

PALO ALTO, Californie, le 14 août 2026 /CNW/ -- Sciton Inc., chef de file mondial des technologies au laser et à base de lumière, a obtenu l'homologation de Santé Canada pour sa plus récente innovation, l'épilation au laser OMNI™. OMNI a été développé pour répondre à la demande croissante d'un système d'épilation au laser rapide et efficace qui s'intègre parfaitement à n'importe quel flux de travail et est conçu pour tous les types de peau, toutes les zones de traitement et toutes les tailles de salon.

Avec une puissance allant jusqu'à 5 000 W* et la plus grande taille de spot du secteur, OMNI permet des traitements ultra-rapides et un débit élevé de patients, aidant ainsi les praticiens à traiter davantage de patients en moins de temps. Les options de longueur d'onde, dont 760 nm, un mélange 810/940 nm et 1060 nm, ainsi que diverses tailles de spot et divers modes de traitement, assurent des soins précis et personnalisés pour tous les types de peau et toutes les zones du corps. Le refroidissement par contact intégré aide à maintenir le confort du patient, tandis qu'un vaporisateur à base d'aloès, utilisé comme solution de rechange sans gel, apaise la peau, améliore le confort et simplifie le nettoyage. De plus, OMNI fonctionne sur une prise standard de 110 V, ce qui facilite l'intégration dans n'importe quelle salle de traitement. Conçue pour une utilisation à volume élevé, OMNI offre la performance et la polyvalence dont les fournisseurs ont besoin pour obtenir des résultats exceptionnels toute l'année.

« Il s'agit d'une évolution prometteuse pour l'industrie esthétique canadienne. Le succès de cette technologie aux États-Unis a été particulièrement inspirant, surtout dans une catégorie de traitement qui a toujours été considérée comme un service banalisé. Par conséquent, de nombreux fournisseurs ont choisi de ne pas prioriser les traitements de réduction capillaire dans leurs pratiques. OMNI contribue à changer cette perception. Grâce à sa rapidité, à sa polyvalence et à sa capacité à traiter efficacement un large éventail de types de peau, il permet aux cabinets de proposer des traitements de réduction de la pilosité à la fois sûrs, confortables et commercialement viables. En fin de compte, cela crée de nouvelles opportunités pour les fournisseurs tout en améliorant l'accès et les résultats pour les patients », déclare Andrew Hrytzak, directeur des ventes pour le Canada et de l'Amérique latine chez Sciton.

Conçu pour soutenir un large éventail d'environnements de pratique, OMNI combine une technologie haute performance avec des fonctionnalités améliorant le flux de travail qui aident à maximiser l'efficacité sans compromettre le confort du patient. Ses paramètres de traitement personnalisables et sa capacité à deux pièces à main permettent aux fournisseurs d'adapter les traitements aux besoins individuels des patients tout en maintenant la rapidité et la cohérence requises dans les pratiques esthétiques d'aujourd'hui.

« OMNI by Sciton nous permet de choisir la bonne longueur d'onde pour les types de peau et les teintes que nous traitons, avec autant d'options personnalisables. Avec deux pièces à main connectées simultanément, nous pouvons passer facilement de petites à grandes tailles de spot, ce qui rend les traitements non seulement rapides et efficaces, mais aussi efficients. C'est un système sûr et polyvalent, je me sens confiante de déléguer à mon personnel toute l'année », déclare Dianne Quibell, MD, interniste et chirurgienne spécialisée dans les lasers cosmétiques.

OMNI se joint au portefeuille de solutions esthétiques primées de Sciton, reflétant l'engagement de l'entreprise à créer des systèmes intelligents et efficaces qui aident les fournisseurs canadiens à développer leurs pratiques en toute confiance.

Pour en savoir plus sur l'épilation au laser OMNI™, visitez www.sciton.com/omni

Pour en savoir plus sur Sciton, visitez www.sciton.com

À propos de Sciton

Sciton, Inc., dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie, est une entreprise avant-gardiste d'appareils médicaux appartenant à ses employés fondée en 1997 par les visionnaires de l'industrie James Hobart, PhD, et Daniel K. Negus, PhD. Réputé pour fournir des solutions de haute qualité au laser et à base de lumière, le portefeuille de produits de Sciton couvre un large éventail d'applications médicales et esthétiques, notamment la santé des femmes, la revitalisation cutanée, le resurfaçage, la photothérapie, les lésions vasculaires et pigmentaires, la révision des cicatrices, le traitement de l'acné et la réduction de la pilosité. Avec une solide force de vente directe opérant aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie, au Japon, en Corée, en Irlande, aux Pays-Bas, en France et au Chili, et un réseau de distribution stratégique dans plus de 45 pays, l'impact mondial de Sciton continue de s'étendre pour établir de nouvelles normes en matière d'excellence médicale et esthétique.

*Selon la pièce à main utilisée

Épilation au laser OMNI™

SOURCE Sciton, Inc.

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