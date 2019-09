Science, confiance et démocratie à l'ère du numérique - Un sommet de la Recherche du G7

OTTAWA, le 16 sept. 2019 /CNW/ - En partenariat avec l'Université d'Ottawa et l'Ambassade de France au Canada, la Société royale du Canada (SRC) organise un sommet de la Recherche du G7, intitulé « Science, confiance et démocratie à l'ère du numérique ». Ce sommet se déroulera les 19 et 20 septembre à l'Université d'Ottawa.

L'événement mettra en avant des personnes qui se pencheront sur l'état actuel et les perspectives visant à relever les défis et saisir les occasions d'optimiser les liens complexes et changeants entre connaissances et compréhension, la confiance de la société dans la science, et les institutions et pratiques démocratiques à l'ère du numérique.

« L'objectif de ce colloque est d'approfondir la connaissance et la compréhension du passé et du présent afin que notre avenir numérique permette une démocratie solide et une meilleure qualité de vie pour tous », a déclaré Chad Gaffield, Président de la SRC.

En tant qu'Académie nationale du Canada, la SRC a pour mission de promouvoir la recherche et les réalisations académiques canadiennes dans les deux langues officielles du Canada, de guider les jeunes chercheurs et artistes, de reconnaître l'excellence académique et artistique et de conseiller les gouvernements, les organisations non gouvernementales et les Canadiens et Canadiennes en général sur des questions d'intérêt public.

L'Université d'Ottawa est la plus grande université bilingue (anglais-français) au monde. Située au cœur de la capitale du Canada, elle permet un accès facile aux grandes institutions de notre pays. Ses développements en sciences sociales, en santé, en génie, en sciences et en sciences humaines font de l'Université d'Ottawa un endroit unique pour apprendre, grandir et exceller.

L'Ambassade de France à Ottawa joue le rôle de mission diplomatique de la France au Canada. L'une de ses missions principales est de renforcer et de développer la coopération entre les institutions françaises et canadiennes dans les domaines de la science et de la recherche.

Le programme s'échelonne sur une journée et demie et s'appuie sur les déclarations 2019 des Académies du G7 sur l'intelligence artificielle et la société ainsi que sur la science et la confiance.

