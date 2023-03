« Nous sommes enchantés de nous associer de nouveau avec les Toronto Blue Jays, affirme Casey Richards, président et chef de la Croissance, Aliments Maple Leaf. La conception du Balcon Schneiders est fidèle aux recettes authentiques de la marque, à ses normes élevées de fabrication de qualité et à son goût irrésistible ».

Les partisans seront accueillis au Balcon pour y goûter de délicieux choix de hot-dogs au menu qui ne sont disponibles qu'à la concession du Balcon à la section 209. Le Balcon Schneiders peut accueillir plus de 150 partisans à la fois pendant chaque match, avec la première rangée en tant qu'espace de groupe réservé pour jusqu'à 20 partisans - un espace parfait pour savourer un hot-dog et une soirée entre fervents du baseball.

Les parties du mardi à domicile des Toronto Blue Jays ne seraient pas les mêmes sans la soirée de hot-dogs à un huard (Loonie Dogs) présentée par Schneiders. Cette tradition se poursuivra au cours de la saison 2023 qui démarre le mardi 25 avril et sera offerte à tous les matchs du mardi à domicile. De plus, désormais, le Balcon sera la centrale officielle des hot-dogs pour un huard et comprendra un comptoir de Loonie Dogs.

Vous ne pouvez pas assister à un match? À titre de hot-dog officiel des Toronto Blue Jays depuis 2012, Schneiders est enthousiamée d'offrir cette expérience aux amateurs de hot-dogs de l'ensemble du pays en lançant, dans les magasin de détail, la saucisse fumée Schneiders de 12 pouces pour un temps limité.

« Les hot-dogs sont une partie intégrante de l'expérience du baseball. Schneiders est ravie de continuer à offrir cette délicieuse expérience de jour de match aux Canadiens lorsqu'ils encouragent l'équipe de baseball du Canada à partir du Balcon au Rogers Centre - ou de leur divan », dit Casey Richards.

Les Canadiens peuvent apporter l'expérience du stade des Toronto Blue Jays chez eux à compter d'avril 2023 et tout au long de l'été en achetant les saucisses fumées de 12 pouces chez leur épicier local.

À propos des Aliments Maple Leaf

Les Aliments Maple Leaf Inc. (« Aliments Maple Leaf ») est une entreprise carboneutre dont la vision est d'être l'entreprise de produits protéinés la plus durable sur terre en fabriquant de façon responsable des produits alimentaires sous des marques nationales comme Maple Leaf®, Prime de Maple Leaf®, Natural Selections Maple Leaf®, Schneiders®, Country NaturalsMD Schneiders®, MinaMD, Greenfield Natural Meat Co.MC, Lightlife® et Field RoastMC. Les Aliments Maple Leaf emploie environ 14 000 personnes et exerce ses activités au Canada, aux États Unis et en Asie. Le siège social de l'entreprise se trouve à Mississauga, en Ontario, et ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole MFI.

SOURCE Les Aliments Maple Leaf Inc.

Renseignements: Ligne info-médias des Aliments Maple Leaf : [email protected]