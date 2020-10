Le nouveau système de gestion des charges industriel tire parti de la connectivité de Industry 4.0 pour commuter, protéger et gérer les moteurs et autres charges électriques

MISSISSAUGA, ON, le 5 oct. 2020 /CNW/ - Afin de rendre les machines plus intelligentes et d'aider à réduire les interruptions et les temps d'arrêt, Schneider ElectricTM, chef de file mondial dans la gestion et l'automatisation énergétiques, a lancé aujourd'hui TeSys Island, un système numérique de gestion des charges.

Schneider Electric numérise la gestion des charges et lance TeSys Island, une véritable avancée pour les équipementiers dans leur cheminement vers Industry 4.0. (Groupe CNW/Schneider Electric Canada Inc.) TeSys Island a récemment pris part aux iF Design Awards de 2019 dans la catégorie Produits de l’industrie. (Groupe CNW/Schneider Electric Canada Inc.)

« Grâce à TeSys Island, les équipementiers sont à même de faire passer leurs tableaux de commande de machine dans le 21e siècle, en incorporant aisément l'automatisation de Industry 4.0 et les capacités de partage de données les plus simples et efficaces dans leur conception, a affirmé Juergen Stawartz, vice-président du marketing, gestion des moteurs chez Schneider Electric. Avec sa conception guidée, son ingénierie assistée, son montage rapide et son câblage réduit, TeSys Island permet la mise en service plus rapide des machines. La programmation de commandes d'entrée et de sortie est éliminée grâce à l'intelligence intégrée au coupleur de bus, qui fait fonction de cerveau du système. »

Le nouveau système connecté intègre de façon numérique les démarreurs de moteurs multifonctionnels aux tableaux de commande des machines, ce qui permet une installation et une configuration rapides pour la gestion et le contrôle directs de charges à faible tension grâce à une expérience client numérique complète. TeSys Island présente un catalogue d'avatars de TeSys Island qui agissent comme un sosie numérique en plus du dispositif matériel afin de simplifier l'intégration, permettant ainsi une mise en marché plus rapide. Cette approche permet aux utilisateurs de se concentrer sur la conception de la machine, l'intégration des charges et le contrôle, et simplifie la sélection et la mise en service de chaque composant électromécanique.

Une fois connecté à la solution EcoStruxure Machine de Schneider Electric, TeSys Island aide à réduire les interruptions de machine en offrant un accès facile et sécurisé et des données de diagnostic pour le personnel en ingénierie et en maintenance en générant des pré-alarmes lorsqu'une charge électrique inhabituelle est détectée. Les opérateurs peuvent accéder à l'information à distance et programmer les interventions opportunes du personnel de maintenance. TeSys Island offre des données complètes sur le fonctionnement du dispositif, la consommation énergétique de la charge, et la protection spécifique à l'application. Ce volume inédit de données permet à tous les utilisateurs de prendre des décisions plus fiables et révèle les secrets de la machine en fonctionnement.

En tant qu'élément de la gamme réputée TeSys, TeSys Island peut facilement être intégrée à l'architecture EcoStruxure Machine de Schneider Electric et aux systèmes d'automatisation tiers; il est compatible avec tous les principaux bus de terrain. Grâce à TeSys Island, l'intégration de l'automatisation est simplifiée, tout comme la programmation, la vérification et la mise en service. Le système gère les moteurs et les autres charges électriques jusqu'à 80 A, et les configurations mécaniques et électriques peuvent facilement être mises à niveau tout au long du cycle de vie de la machine, et ce, sans nécessiter plus qu'une connaissance de base du système.

TeSys Island a récemment pris part aux iF Design Awards de 2019 dans la catégorie de produits de l'industrie qui ont été présentés lors de la cérémonie de remise de prix à Munich le 15 mars. La conception du produit TeSys Island reflète les valeurs de conception clés de Schneider Electric, soit la fiabilité, la facilité d'utilisation et l'ingénuité.

Pour plus de détails sur TeSys Island, veuillez consulter https://www.se.com/ca/en/product-range/65746-tesys-island/.

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider Electric, nous considérons que l'accès à l'énergie et au numérique est un droit humain fondamental. Nous encourageons tout le monde à tirer le meilleur de leur énergie et de leurs ressources, afin de veiller à ce que « Life Is On » soit partout, pour tous et à chaque instant.

Nous offrons des solutions numériques de gestion énergétique et d'automatisation pour assurer l'efficacité et la durabilité. Nous combinons des technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, des logiciels et des services afin de créer des solutions intégrées pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes engagés à exploiter les possibilités infinies que présente la collectivité mondiale, ouverte et innovante qui est passionnée par notre mission importante, ainsi que nos valeurs inclusives et responsables.

www.se.com

