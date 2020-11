« Les Canadiens passent plus de temps à la maison que jamais, il n'est donc pas surprenant de voir se modifier la façon dont nous comptons sur nos maisons, affirme Adrian Thomas, vice-président, Maison et distribution, chez Schneider Electric. La technologie domestique intelligente fournit un aperçu utile de la consommation énergétique d'une maison, permettant ainsi aux propriétaires d'optimiser les gains d'efficacité et d'économiser de l'argent. Notre programme des installateurs de Wiser donne aux électriciens l'assistance et les connaissances technologiques nécessaires pour installer ces solutions, rendant ainsi la technologie domestique intelligente plus accessible pour les propriétaires à l'échelle du Canada. »

Les électriciens qui s'inscrivent au programme des installateurs de Wiser doivent terminer deux étapes pour recevoir leur badge d'installateur. Les électriciens doivent tout d'abord se familiariser avec le produit en installant un module Wiser Energy, puis les participants doivent suivre deux modules de formation de 30 minutes. Une fois le programme réalisé, les électriciens recevront un badge d'installateur, en plus d'avoir accès à des présentations et mises à jour continues sur le produit, à des promotions exclusives sur le produit, à des webinaires mensuels et à un rabais de programme. Selon le nombre de modules achetés chaque année, les installateurs sont également admissibles à recevoir des récompenses tout au long du programme.

Le programme des installateurs de Wiser de Schneider Electric augmentera le nombre d'installateurs de Wiser Energy et préparera la voie à l'adoption complète des solutions résidentielles de gestion énergétique. Pour en savoir plus au sujet de Wiser Energy et pour vous inscrire, veuillez visiter se.com/ca/en/work/products/explore/wiser-energy/.

