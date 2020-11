Des projecteurs intérieurs et extérieurs et des lampes de travail à DEL spécialement conçus pour résister aux conditions les plus difficiles et s'adressant aux électriciens et aux propriétaires de maison souhaitant effectuer des travaux

MISSISSAUGA, ON, le 19 nov. 2020 /CNW/ - Schneider Electric, un chef de file dans la gestion et l'automatisation énergétiques, a étoffé aujourd'hui sa gamme Mureva de lampes de travail et de projecteurs à DEL construits pour durer. Ces lampes de travail novatrices et de qualité élevée sont conçues pour répondre aux besoins des propriétaires de maison et des électriciens et offrent un processus d'installation simple, le tout accompagné d'un design élégant.

« La gamme de lampes de travail Mureva est un produit de premier choix et l'équipe de Schneider Electric est ravie d'annoncer sa présence au Canada, affirme Angel Pedrosa, directeur du marketing pour la division Maison et distribution, chez Schneider Electric. Nous savons que les électriciens résidentiels et les propriétaires de maison intéressés par des projets de bricolage apprécieront la qualité et la performance des lampes de travail Mureva, aspects qui les distinguent de la concurrence. »

Projecteurs

La gamme Mureva compte quatre projecteurs à DEL faciles à installer qui offrent une innovation et une qualité exceptionnelles - fiabilité, efficacité et robustesse sont les mots d'ordre. Avec des indices allant jusqu'à IP65 et IK05, ils sont résistants à l'eau, aux rayons UV, à la poussière, à la saleté et aux impacts, leur permettant de faire face à des conditions météorologiques difficiles. Reconnues pour leur style, les lampes Mureva sont conçues avec des finitions haut de gamme qui s'intègrent à merveille à tout environnement résidentiel ou commercial, et avec une durée de vie de 50 000 heures, elles dureront bien des années.

Lampes de travail

La lampe de travail à DEL : une lampe multifonctionnelle, flexible et facile à entreposer et à transporter avec une conception ergonomique pour les utilisations à l'intérieur et à l'extérieur. Parfaite pour tous les types d'utilisation professionnelle et résidentielle, la lampe de travail Thorsman est aussi confortable à utiliser sur un chantier qu'en camping ou pendant des soirées extérieures, et plus, peu importe où une solution d'éclairage temporaire est nécessaire. Avec un indice IP65, la lampe de travail est fiable dans toutes les conditions météorologiques et ne chauffe jamais.

La lampe de travail Mureva de Schneider Electric a remporté le prix iF Gold Award dans la division des produits, pour la catégorie des outils - la plus haute distinction de iF DESIGN AWARD cette année. La lampe de travail Mureva était parmi les 75 produits à se voir décerner l'or par le jury d'experts indépendants d'iF, sur un total de 7 298 soumissions.

La gamme de lampes de travail Mureva et Thorsman à DEL de Schneider Electric sont disponibles à partir du 18 novembre 2020. Pour en savoir plus et trouver un distributeur, veuillez visiter le site Web de Schneider Electric.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de permettre à tous de tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources, en rendant accessibles le progrès et la durabilité pour tous. C'est ce que nous appelons « Life is On ».

Notre mission est d'être votre partenaire numérique en durabilité et en efficacité.

Nous favorisons la transformation numérique par l'intégration de technologies de procédés et d'énergie, de produits de connexion du terminal au nuage, de contrôles, de logiciels et de services de pointe, tout au long du cycle de vie, qui permettent une gestion d'entreprise intégrée, pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes l'entreprise mondiale la plus locale qui soit. Nous préconisons des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat et sommes passionnés par notre mission importante, ainsi que nos valeurs inclusives et responsables communes.

www.se.com/ca

SOURCE Schneider Electric Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Edelman pour Schneider Electric, Shae Pollock, [email protected]