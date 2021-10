« Schneider Electric s'engage à créer un avenir plus durable, et l'automatisation industrielle joue un rôle clé pour permettre cette transformation », déclare Luc Chagnon, directeur national des ventes OEM chez Schneider Electric Canada. « Nous sommes honorés de nous associer à OptiMach, un chef de file du secteur au Québec et au Nouveau-Brunswick, pour soutenir davantage ce marché en croissance. Ce partenariat est tout naturel et permettra à Schneider Electric d'accroître sa présence sur ces marchés, ainsi que d'aider OptiMach à fournir à ses clients des produits de pointe et un service à la clientèle de qualité supérieure. »

OptiMach utilise la robotique et la digitalisation pour accroître la performance dans les secteurs de la fabrication, de la transformation et de la production. La mise en œuvre de la robotique et de la technologie numérique apporte de meilleurs résultats, une performance et durabilité accrue. En cette ère de la COVID-19, la robotique et la numérisation promettent une transition douce vers davantage d'interactions sans contact dans les usines. En s'associant à Schneider Electric, OptiMach sera en mesure d'accroître sa portée et sa part de marché, et de fournir d'inestimables connaissances industrielles à ses clients.

« Nous sommes ravis de ce partenariat prometteur, car il signifie beaucoup pour l'expansion technologique et l'innovation au Canada et au Québec », déclare Francis Pelletier, président d'OptiMach. « Nous avions besoin d'un partenaire dont les solutions s'intègrent parfaitement à notre portefeuille existant, et Schneider Electric correspondait à nos attentes. L'expérience et le réseau éprouvés de Schneider sont d'une valeur inestimable alors que nous cherchons à briser les idées fausses qui circulent au sujet des solutions robotisées et à aider davantage d'entreprises au Canada à améliorer leurs opérations. »

Dans le cadre de ce partenariat, Schneider Electric fournira une gamme de solutions à OptiMach, notamment des logiciels de mouvement, de robots, d'automatisation, de contrôle et de conseil. En fournissant des solutions efficaces, adaptables et fiables à ses clients, OptiMach peut renforcer sa présence sur le marché et se différencier de ses concurrents.

Pour de plus amples informations sur OptiMach, veuillez consulter www.optimach.ca. Pour de plus amples informations sur Schneider Electric, veuillez consulter www.se.com/ca/fr/.

À propos de Schneider Electric

L'objectif de Schneider est de nous doter tous des moyens pour tirer le meilleur parti de notre énergie et de nos ressources en vue d'assurer le progrès et la durabilité pour nous tous. Nous appelons cela « Life Is On » (la vie est en marche).

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour gagner en durabilité et en performance.

Nous progressons sur la voie de la transition numérique en intégrant les technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, les terminaux pour connecter les produits, les commandes, les logiciels et les services au nuage tout au long de leur cycle de vie, et en favorisant la gestion intégrée de l'entreprise pour les maisons, les bâtiments, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous sommes les défenseurs des normes ouvertes et des partenariats sur les écosystèmes, passionnés par nos valeurs communes d'objectifs pleins de sens dans un cadre inclusif et autonome.

https://www.se.com/ca/fr/

SOURCE Schneider Electric Canada Inc.

Renseignements: Edelman, on behalf of Schneider Electric, Shae Pollock, [email protected]

Liens connexes

http://www.schneider-electric.com