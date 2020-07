SCÈNE s'associe aux Repaires jeunesse du Canada pour aider les familles à créer des souvenirs cet été

TORONTO, le 14 juill. 2020 /CNW/ - SCÈNE, le programme de fidélisation des divertissements no 1 au Canada, a lancé aujourd'hui sa campagne « En bonne compagnie » (Better Together) - un programme qui offre de nouvelles expériences et des contributions caritatives SCÈNE conçues pour rapprocher les Canadiens, même lorsqu'ils ne peuvent pas être ensemble. Alors que le monde commence à rouvrir ses portes, les membres SCÈNE pourront célébrer en toute sécurité avec une « Sortie SCÈNE » ou une « Soirée SCÈNE à la maison » bien méritée. De plus, jusqu'au 27 août, chaque fois qu'un membre utilise sa carte SCÈNE, 0,25 $ de la transaction sera remis aux Repaires jeunesse du Canada, jusqu'à concurrence de 210 000 $, de sorte que les enfants et leurs familles profitent d'expériences particulièrement bienvenues après cette période de distanciation physique.

Que ce soit une Sortie SCÈNE ou une Soirée SCÈNE à la maison, vous pouvez profiter de chaque instant. Obtenez ou échangez des points SCÈNE lorsque vous restez chez vous ou lorsque vous profitez d'un repas à l'extérieur (en respectant la distanciation physique, bien sûr!) avec l'un des huit excellents restaurants partenaires de SCÈNE. Profitez d'un repas au restaurant là où les établissements sont ouverts, ou dans le confort de votre domicile lorsque vous commandez en ligne avec Swiss Chalet, East Side Mario's, Montana's BBQ & Bar ou Kelseys. N'oubliez pas de charger vos offres spéciales grâce à l'application SCÈNE! Transformez la soirée en un moment spécial en accompagnant votre repas d'un film - obtenez 1 $ de réduction pour chaque tranche de 100 points SCÈNE échangés lorsque vous louez ou achetez les derniers titres et films classiques d'Hollywood à la boutique Cineplex; ou redécouvrez la magie du grand écran dans les cinémas Cineplex récemment rouverts pour seulement 500 points SCÈNE. Pour une durée limitée, les membres obtiendront également 125 points SCÈNE sur tous les billets à prix réduit, dont les billets du mardi à 2,99 $.

« Aujourd'hui, plus que jamais, nous réalisons à quel point le fait de passer du temps de qualité avec nos proches est précieux pour les Canadiens et pour le monde entier », a déclaré Matthew Seagrim, directeur général de SCÈNE. « Notre objectif est de recueillir suffisamment de fonds pour verser un don de 50 000 $ en espèces et de plus de 3 000 expériences SCÈNE aux Repaires jeunesse du Canada afin d'aider les familles à créer des souvenirs inoubliables. »

Il est temps de montrer que tout est mieux en bonne compagnie, même à distance. Utilisez le mot-clic #OnSort ou visitez les canaux sociaux de SCÈNE sur Facebook (Facebook.com/SCENE), Twitter (@SCENECard) et Instagram (@SCENECard) et montrez-nous comment vous renouez les contacts avec les personnes qui comptent le plus pour vous.

À propos de SCÈNE

SCÈNEMD, le programme de récompenses en divertissement lancé par la Banque Scotia et Cineplex en 2007, compte plus de 10 millions de membres au Canada. SCÈNE permet à ses membres d'obtenir et d'échanger des points contre des films, des téléchargements et des locations de films, ainsi que pour de la nourriture et des boissons. Les membres peuvent également obtenir et échanger des points pour une soirée dans les restaurants The Rec Room, Playdium et dans plus de 800 restaurants de la Société de Recettes Illimitées (anciennement Cara Operations Limited) dans tout le pays. Les membres SCÈNE peuvent accumuler des points encore plus rapidement grâce aux cartes de paiement Carte ScotiaMD et les cartes Visa SCÈNEMD de la Banque Scotia.

À propos des Repaires jeunesse du Canada

Services communautaires. Mentorat. Programmes innovateurs. À titre de plus important organisme caritatif de services aux enfants et aux adolescents au pays, Repaires jeunesse du Canada propose des programmes et services essentiels à plus de 200 000 jeunes dans 775 collectivités. Pendant les heures critiques en dehors des heures d'école, nos Repaires jeunesse aident les jeunes à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent y arriver. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés leur donnent les outils nécessaires pour obtenir des résultats positifs dans les domaines de l'expression personnelle, des études, de la vie saine, de l'activité physique, de la santé mentale, du leadership, etc. Depuis 1900, les Repaires jeunesse ont ouvert leurs portes aux enfants, aux jeunes et aux familles dans les petites et grandes villes, ainsi que dans les communautés rurales et autochtones. Si un jeune a un besoin, nos Repaires jeunesse sont là pour l'aider. Pour en savoir plus, consultez le site des Repaires jeunesse à bgccan.com et suivez-nous sur les médias sociaux @BGCCAN.

