SCÈNE célèbre ses 10 millions de membres avec la Journée sans excuses, ce vendredi 27 septembre

Cette campagne met les Canadiens au défi de laisser tomber les excuses et de passer plus de temps avec leurs amis.

Les membres du programme SCÈNE peuvent profiter d'offres exclusives pour les films, les restaurants, et bien plus encore!

TORONTO, le 24 sept. 2019 /CNW/ - SCÈNE, le plus important programme de fidélité axé sur le divertissement au Canada, encourage les Canadiens à laisser tomber les excuses et à passer du temps avec famille et amis à l'occasion de la Journée sans excuses, ce vendredi 27 septembre. Cette campagne célèbre les 10 millions de membres SCÈNE, et propose aux détenteurs de carte SCÈNE une abondance d'offres promotionnelles exclusives, dont la possibilité de voir tous les films présentés dans les cinémas Cineplex du pays pour la moitié des points SCÈNE, à l'occasion de la Journée sans excuses.

SCÈNE a lancé cette campagne pour inciter les Canadiens à consacrer plus de temps aux expériences sociales communes, et à mettre en évidence la fréquence à laquelle ils ont tendance à s'inventer des excuses pour rester à la maison. En effet, un sondage récent mené par SCÈNE a révélé que plus de 90 % des Canadiens ont déjà eu recours à de faux prétextes pour ne pas sortir avec famille et amis, alors que 75 % des sondés estiment que les expériences sociales ont un impact positif sur leur bien-être.

« Les gens sont souvent pris dans leurs routines quotidiennes, et avec leurs nombreux engagements et responsabilités, ils ont tendance à oublier de prendre le temps de s'amuser », déclare Matthew Seagrim, directeur général de SCÈNE. « Nous sommes ravis de lancer la Journée sans excuses le 27 septembre pour encourager tous les Canadiens à dire « oui » et à sortir pour se créer des moments inoubliables ensemble. Qu'il s'agisse de nourriture, de films ou de tout autre divertissement, le programme SCÈNE aide à consacrer du temps à ceux qui comptent le plus pour nous, tout en célébrant une étape importante pour notre équipe. »

Informations supplémentaires relevées par le sondage :

Seulement la moitié des Canadiens (55 %) estime qu'elle ne sort pas aussi souvent qu'elle le souhaiterait

Les millénariaux sont les plus susceptibles à se trouver des excuses pour éviter de sortir, et un tiers d'entre eux disent que leur excuse la plus courante pour rester à la maison est « Je suis trop fatigué »

Plus de la moitié des Canadiens dit que pour elle, un souper et un film au cinéma constituent une soirée idéale

Près des trois quarts des Canadiens interrogés conviennent que les gens ne passent pas assez de temps les uns avec les autres

En plus d'obtenir des billets de cinéma Cineplex pour la moitié des points SCÈNE, les membres pourront également profiter de plusieurs autres offres de la part de plus de dix partenaires de SCÈNE dans les domaines de la restauration et du divertissement. Vous trouverez plus d'information sur les autres offres sur le site SCENE.ca/sansexcuses.

Les Canadiens sont encouragés à participer à la Journée sans excuses en utilisant le mot-clic #OnSort, ou en visitant les réseaux sociaux de SCÈNE sur Facebook (Facebook.com/CarteSCENE), Twitter (@CarteSCENE) et Instagram (@SCENECard - en anglais seulement).

À propos du programme SCÈNE

SCENEMD, le programme de fidélité axé sur le divertissement au Canada lancé par la Banque Scotia et Cineplex en 2007, compte plus de 10 millions de membres dans tout le pays. SCÈNE permet aux membres de gagner et d'échanger des points pour des billets de cinéma Cineplex, télécharger et louer des films, ainsi que pour faire des achats aux comptoirs alimentaires. Les membres peuvent gagner et échanger des points pendant toute une soirée à l'emplacement The Rec Room et dans plus de 800 restaurants Recipe Unlimited Corporation (anciennement Cara Operations Limited), partout au pays. Les membres peuvent accumuler des points SCÈNE encore plus rapidement en utilisant la carte de débit SCENEMD Carte ScotiaMD et la carte de crédit VISA SCENEMD.

