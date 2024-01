Sayona et Ramo s'unissent pour la valorisation des eaux minières grâce à la technologie Evaplant et à la plantation de 20 000 saules

Cette vitrine technologique consiste en l'utilisation de la technologie Evaplant de Ramo afin de valoriser et de réduire le volume d'une portion des eaux minières générées par le Complexe LAN. La technologie Evaplant est une solution à zéro rejet liquide qui mise sur la forte consommation d'eau et transpiration des saules à croissance rapide afin de réduire des rejets d'eaux industrielles, de valoriser les ressources contenues dans ces eaux et de capter du carbone atmosphérique. Il s'agit d'une première utilisation de cette technologie novatrice dans l'industrie minière.

Le système Evaplant, qui comporte 20 000 saules à croissance rapide, a été mis en place à l'été 2023 au Complexe LAN en vue d'une mise en marche dès le printemps 2024. Dans cette première phase, le système permettra de valoriser près de 3 100 mètres cubes d'eaux minières et de capter 16 tonnes de CO 2 équivalent par année.

La biomasse produite par les saules jouera également un rôle pour la restauration progressive du site, bouclant ainsi la boucle d'économie circulaire environnementale : chaque trois ans, les saules du système seront récoltés sous forme de copeaux, puis utilisés comme intrants organiques pour la restauration progressive du Complexe LAN.

Cette collaboration, s'inscrivant dans l'initiative Vers le Développement Minier Durable (VDMD) de l'Association minière du Canada, forme un geste concret au bénéfice de l'environnement qui permettra à Sayona de valoriser les eaux utilisées dans le cadre de ses opérations, en plus d'avoir un impact positif sur le bilan carbone, sur la qualité des sols et sur la biodiversité.

La mise en œuvre de ce projet a été rendue possible grâce au soutien financier du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) et de l'appui du Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels du Québec (CRIBIQ) dans le cadre du programme de Soutien aux innovations industrielles pour la transition vers une économie circulaire (SI2TEC), qui vise à accélérer le développement de projets de synergies industrielles, à promouvoir l'économie circulaire, et à améliorer la performance environnementale des entreprises. Sayona bénéficiera d'une aide financière de 415 200 $ pour la réalisation du projet.

« Alliant le génie végétal au génie technologique, ce projet permet de concilier les besoins de l'industrie minière quant à la gestion de l'eau, les besoins en matières organiques pour le maintien de la qualité de l'environnement et l'implication des entreprises de la région. Il s'agit d'une recette parfaite pour un développement durable harmonieux, ici même en Abitibi-Témiscamingue. Sayona est très fière d'être la première entreprise minière québécoise à mettre en place ce projet pilote et novateur », a commenté Jean-Luc Bugnon, vice-président Environnement de Sayona.

« Ce partenariat entre Sayona et Ramo est un exemple probant de projet à impact positif net dans l'industrie minière. En utilisant la technologie Evaplant pour réduire les rejets liquides du Complexe Lithium Amérique du Nord, nous contribuerons non seulement à réduire l'empreinte environnementale du site, mais nous valoriserons également les ressources contenues dans les eaux minières du site, capterons du carbone atmosphérique et participerons à l'amélioration de la biodiversité régionale. Il s'agit d'une démonstration de notre engagement envers un avenir plus durable », a commenté Xavier Lachapelle-T., associé et directeur phytotechnologies chez Ramo.

« Cette collaboration entre Sayona et Ramo prouve qu'il est possible d'allier économie et environnement. C'est grâce à des initiatives novatrices comme celle-là que nous allons produire, chez nous, la batterie la plus verte au monde », a ajouté M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

À propos de Ramo

Ramo répond à des enjeux environnementaux par des solutions basées sur la nature. Leader dans la culture des saules en Amérique du Nord depuis 2006, l'entreprise propose des services de plantation de saules, de réduction de volumes d'eaux usées, de gestion des matières résiduelles fertilisantes et de production de copeaux de bois pour des usages environnementaux. Elle est impliquée dans plus de 1 000 hectares de plantation à travers le Québec, l'Alberta et les États-Unis.

À propos de Sayona

Sayona est une entreprise se consacrant à l'exploration et à la mise en valeur de gisements de lithium, la matière première entrant dans la fabrication des batteries électriques. L'entreprise développe divers projets qui sont tous situés au Québec. Elle possède notamment le Complexe Lithium Amérique du Nord qui est entré en production au printemps 2023. Le Complexe est une pièce maîtresse du pôle lithium qu'elle souhaite implanter en Abitibi-Témiscamingue. À cet égard, Sayona possède les gisements Authier et Tansim. Sayona détient également 60 % du projet Moblan et 100 % du projet de Lac-Albert qui sont tous les deux situés sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James.

L'entreprise est une filiale de Sayona Mining Limited qui est inscrite en bourse à la Australian Securities Exchange. Grâce à une valeur boursière avoisinant les 1 milliard de dollars canadiens, elle a fait son entrée dans le S&P/ASX200 qui comprend les 200 sociétés avec les plus grandes capitalisations boursières du pays. La quasi-totalité des activités de Sayona Mining Limited est réalisée au Québec.

Renseignements: Informations et demandes médias: Jérôme Verry, Directeur communication et marketing - Ramo, C : (514) 550 7680, Courriel : [email protected]; Cindy Valence, Vice-présidente exécutive et Cheffe de la direction développement durable, C : (819) 277-5396, Courriel : [email protected]; Bianca Galimi, Gestionnaire communications et relations avec le milieu, C : (819) 856-3288, Courriel : [email protected]