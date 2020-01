Say Allo, l'application intelligente de rencontres est lancée à Montréal

Co-fondée à Montréal, l'application basée sur un algorithme vise à aider des millions de personnes à trouver le grand amour grâce à ses caractéristiques uniques

MONTRÉAL, le 2 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Après un lancement réussi aux États-Unis en 2018, Say Allo, une application de rencontres intelligentes fait son entrée sur le marché canadien avec son lancement, aujourd'hui, à Montréal. Co-fondée et développée ici, Say Allo n'est pas une application de rencontres comme les autres. Il s'agit d'une plateforme de « découverte de relations » pour les célibataires entre la fin de la vingtaine et le début de la cinquantaine, qui ont déjà une importante expérience de vie, et qui sont moins intéressés par les relations occasionnelles mais qui ont envie de trouver le partenaire idéal et une relation qui résistera à l'épreuve du temps.

Une application anti-rencontres pour favoriser les relations sérieuses

L'application de découverte de rencontres intelligente a l'intention de réinventer la façon dont les gens connectent. Say Allo est le résultat des compétences du développeur montréalais Stephen Shaw combinées aux cerveaux du psychologue torontois Brian Shaw et de l'entrepreneur Zackary Lewis. L'application utilise une technologie de pointe afin de maximiser les résultats pour chaque utilisateur. Propulsée par un algorithme intelligent qui apprend en permanence à proposer des « matchs » véritablement compatibles, Say Allo propose également une expérience utilisateur différente et optimale grâce à des fonctions de sécurité supplémentaires.

« Se connecter avec une personne compatible doit être plus que « swiper » vers la gauche ou la droite », a déclaré le fondateur de Say Allo, Zackary Lewis. « Nous souhaitons que les utilisateurs aient de véritables conversations avec des célibataires compatibles, c'est pourquoi nous avons créé la première application qui utilise un algorithme d'apprentissage continu pour créer des matchs compatibles. »

La technologie au cœur des relations

Contrairement à d'autres applications de rencontres, l'objectif de Say Allo est de créer des relations durables. Et pour ce faire, Say Allo s'appuie sur l'intelligence artificielle et un algorithme d'apprentissage continu qui comprend une technologie de cartographie faciale pour apprendre les comportements, les intérêts et l'attraction physique des utilisateurs - et se base donc sur ce que chaque utilisateur aime et n'aime pas, peut-être même avant eux-mêmes !

Le développeur montréalais Stephen Shaw a travaillé en étroite collaboration avec le Dr. Brian Shaw, PhD, un développeur de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) basé à Toronto, pour identifier le comportement humain et les réactions, et transférer ces connaissances dans une application entièrement fonctionnelle. « L'application apprend constamment les préférences des utilisateurs en fonction de leur activité sur l'application, ce qui permet une expérience réellement personnalisée et de meilleures suggestions de profils », explique Stephen Shaw.

En plus d'offrir aux utilisateurs des fonctionnalités uniques telles que les rapports de compatibilité et la technologie de « swipe » intelligent qui fonctionnent alors en synergie, les utilisateurs de Say Allo peuvent également planifier une rencontre vidéo sécurisée via l'application, supprimant la nécessité de partager des informations personnelles sensibles comme un numéro de téléphone, tout en permettant une véritable connexion face à face.

À propos de Say Allo

Say Allo est une application de rencontre intelligente développée pour les personnes à la recherche de connexions compatibles, et est la première application de découverte de relations qui utilise l'intelligence artificielle et un algorithme d'apprentissage continu basé sur la technologie de thérapie cognitivo-comportementale (TCC). Say Allo est disponible aux États-Unis et à Montréal pour les appareils iOS et Android. Pour plus d'informations sur Say Allo, visitez: https://www.justsayallo.com/

