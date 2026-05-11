MIRABEL, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Savoura annonce avoir conclu une entente de principe visant l'acquisition de la majeure partie des actifs des Productions Horticoles Demers, à la suite d'un processus de sollicitation d'investisseurs supervisé par la Cour. La transaction demeure sujette aux approbations usuelles, incluant celles des autorités réglementaires et de la Cour.

Cette transaction vise à assurer la continuité des activités serricoles dans plusieurs régions clés du Québec, à préserver un savoir-faire horticole de pointe et à soutenir des emplois de qualité.

Au cours des prochaines semaines, Savoura amorcera une transition structurée et progressive en collaboration avec les équipes sur le terrain, afin de stabiliser les opérations et d'identifier les priorités à court terme.

« Cette entente s'inscrit dans notre vision de croissance durable et d'autonomie alimentaire. Nous souhaitons préserver et faire grandir l'expertise développée par les équipes des Productions Horticoles Demers, dans un esprit de respect, de collaboration et d'excellence », a déclaré Luc Prévost, président de Savoura.

Savoura privilégiera une approche d'intégration par étapes, axée sur la stabilité des opérations, le partage des meilleures pratiques et une communication transparente avec l'ensemble des parties prenantes.

« Notre priorité est claire : assurer la continuité des activités, soutenir les équipes et bâtir un avenir solide pour l'ensemble des parties prenantes », a ajouté M. Prévost.

À propos de Savoura

Savoura est une entreprise québécoise spécialisée dans la production et la commercialisation de tomates de serre et de fraises destinées aux marchés du Québec, du Canada et de l'Amérique du Nord. Engagée dans une agriculture durable, elle cultive des tomates biologiques depuis 2011.

Portée par une stratégie de croissance soutenue, l'entreprise a réalisé plusieurs acquisitions depuis 2012 afin d'accroître sa capacité de production et de renforcer son expertise serricole. Elle a également diversifié son offre avec la commercialisation de fraises produites à Danville, en Estrie, depuis 2017.

En 2023, Savoura a investi 63 M$ pour poursuivre son développement, portant sa superficie totale en culture à 39 hectares à travers le Québec. L'entreprise se distingue par son engagement envers l'innovation, la qualité et l'autonomie alimentaire.

En 2025, Savoura a procédé à une refonte de son image de marque et a mis en place de nouvelles stratégies de marketing et de commercialisation, afin de renforcer sa présence et de faire rayonner davantage la marque préférée des consommateurs et des clients du Québec.

SOURCE Savoura

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