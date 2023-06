MONTRÉAL, le 6 juin 2023 /CNW/ - Espace pour la vie vous propose un été sous le signe de la gastronomie et de la musique au Jardin botanique dès le 9 juillet. Explorez la biodiversité végétale dans votre assiette au fil de la riche programmation de l'événement Des saveurs botaniques en rencontrant des chefs et des cheffes, en dégustant des bouchées végétales savoureuses ou encore en découvrant des productrices et producteurs de saveurs locales. Les dimanches, Les arts s'invitent au Jardin pour le plus grand plaisir des mélomanes. Six artistes vous offrent tour à tour leur concert intime en plein air dans un cadre bucolique et enchanteur.

Des saveurs botaniques

Véritable menu d'activités alléchantes pour toute la famille, Des saveurs botaniques vous propose d'ouvrir vos horizons gustatifs du 10 juillet au 12 août.

Présentations gastronomiques

Des mets préparés par des invités de différentes communautés culturelles montréalaises (Japon, Haïti, Brésil, Syrie, Sénégal, Hongrie, Afghanistan, Chine) ainsi que des chefs et cheffes des Premières-Nations seront présentés. Le public est invité ensuite à y goûter.

Du lundi au samedi | 13 h, 14 h et 15 h | Gratuit

Défi anti-gaspi : sauve qui peut !

Apprenez-en plus sur le gaspillage alimentaire avec cette animation qui vous permettra de valoriser, de façon savoureuse, des aliments que vous auriez jetés.

Tout public (enfants à partir de 5 ans) | Tous les jours du 24 juin au 4 septembre | De 10 h à 17 h

Le petit marché

Des artisanes et artisans vous font découvrir leurs produits d'origine végétale d'ici et d'ailleurs. Une occasion de goûter et de s'offrir de belles découvertes.

Les vendredis et samedis | De 13 h à 16 h

La cuisine des enfants

Cette aire de jeu permet aux plus jeunes de jouer les cuisiniers et cuisinières dans le sable et les galets! Ici, on pèse, on tamise, on touille, on fait son marché et on cuisine des recettes imaginaires.

De l'animation est également prévue sur le thème de l'alimentation qui permettra aux enfants de préparer de drôles de pizzas.

Pour les 3 à 8 ans | Du 24 juin au 4 septembre | Aire accessible de 10 h à 17 h

SAVOUREZ LA PREMIÈRE WEBSÉRIE DU JARDIN BOTANIQUE POTAGERS DU MONDE. Suivez dès maintenant l'étoile montante du pop-up gastronomique. Camilo Lapointe-Nascimento part à la rencontre de six personnes passionnées de culture maraîchère. Elles nous livrent leur savoir-faire, ouvrent une fenêtre sur leur culture, leurs souvenirs et les histoires qui se cachent derrière leurs récoltes dans la première websérie du Jardin botanique Potagers du monde diffusée sur La Fabrique culturelle , la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec.

Les arts s'invitent au Jardin six dimanches d'été

Pourquoi ne pas profiter de votre dimanche au Jardin? Débutez en matinée avec un brunch au restaurant du Jardin, puis dirigez-vous vers le secteur de la Roseraie. Tranquillement assis dans un coin de verdure, profitez d'un concert intime sous les arbres dans une riche programmation qui mettra en vedette Louis-Jean Cormier (9 juillet), Milk and Bone (16 juillet), Ouri (23 juillet), Flore Laurentienne (30 juillet), Maude Audet (6 août) et Anachnid (13 août).

Les dimanches de l'été vont assurément avoir un petit goût de bonheur au Jardin.

Les prestations sont gratuites à l'achat d'un billet d'entrée au Jardin botanique. Les chaises sont exceptionnellement permises sur le site. Les spectacles seront annulés en cas de conditions météorologiques extrêmes.

Tout public | Le dimanche à 14 h | Dès le 9 juillet

Télé-Québec et La Presse, partenaires de l'événement Les arts s'invitent au Jardin

Le Passeport Espace pour la vie

Procurez-vous le Passeport pour la vie à 25 % de rabais jusqu'au 23 juin et visitez le plus grand complexe muséal en sciences de la nature au pays durant 12 mois!

