Savaya Group dévoile Zumana, une nouvelle destination en bord de mer sur la côte de Kuta, à Bali

Conçu par les créateurs du club n° 1 d'Asie, ce nouvel espace de 35 000 pieds carrés signé Rockwell Group allie musique, art, gastronomie et couchers de soleil emblématiques de Bali.

BALI, Indonésie, 19 août 2026 /CNW/ - Savaya Group, l'équipe à l'origine de Savaya Bali, actuellement classé n° 1 en Asie et n° 5 mondial dans le Top 100 des clubs 2026 de DJ Mag, annonce l'ouverture de Zumana, un nouvel établissement en bord de mer situé à Sunset Bay Kuta.

Zumana Bali Zenía - Statue de Zumana Bali

Avec son ouverture prévue le 19 août, Zumana marque un nouveau chapitre pour le groupe Savaya et Kuta. Conçu par le cabinet d'architecture et de design de renommée internationale Rockwell Group, ce complexe de 35 000 pieds carrés allie musique, art, gastronomie et design le long de l'un des littoraux les plus emblématiques de Bali.

Au cœur de Zumana se dresse « Zenía », une sculpture monumentale de 10 mètres réalisée par l'artiste multidisciplinaire Daniel Popper. Cette œuvre constitue le point d'ancrage de l'espace de spectacle en plein air du site, tandis que les transats en bord de mer, les espaces au bord de la piscine, les bars et une piste de danse en plein air créent un cadre conçu pour passer d'après-midis décontractés et de moments de convivialité au coucher du soleil à des spectacles tard dans la nuit.

« En tant que groupe fondé par des Indonésiens, notre lien avec Bali et ses habitants est profondément personnel. Kuta a joué un rôle important dans l'histoire de l'île, et nous croyons fermement en son avenir. Zumana a été entièrement conçu pour ce littoral, alliant l'esprit indonésien à une vision internationale dans les domaines du design, de la musique, de l'art et de l'hôtellerie. Nous sommes fiers de contribuer à l'évolution constante de l'une des destinations les plus emblématiques de Bali. »

-- Nadia Tjahyadikarta, présidente-directrice générale du groupe KAJA

« Nous avons toujours eu une confiance inébranlable en Bali, en ses habitants et en cette culture qui fait de cette île un lieu unique au monde. Kuta a été l'un des premiers endroits à faire connaître Bali au monde entier, et nous pensons qu'elle a aujourd'hui l'occasion d'entamer un nouveau chapitre passionnant. Avec Zumana, nous souhaitons prendre part à cette revitalisation, en rendant hommage à l'esprit et à l'énergie qui ont fait de Kuta un lieu emblématique, tout en créant quelque chose qui corresponde à la réalité actuelle de Bali et aux attentes de la génération future. »

-- Alex Cordova, PDG, Savaya Group

Zumana célèbrera son week-end d'inauguration officiel les 25 et 26 septembre, avec The Martinez Brothers en tête d'affiche le vendredi et Satori en concert le samedi. Ce week-end met en avant une identité musicale articulée autour d'une programmation internationale et de la transition naturelle entre le coucher du soleil et la nuit.

Zumana sera ouvert tous les jours à Sunset Bay Kuta à partir du 19 août 2026.

Billets et réservations de tables : ZumanaBali.com

SOURCE Savaya Group

CONTACT : Gillean Clark - responsable des communications, Savaya Group, [email protected]