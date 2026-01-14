BALI, Indonésie, le 14 janvier 2026 /CNW/ - Savaya Group, en partenariat avec PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi (KAJA Group), un important promoteur hôtelier indonésien, a dévoilé aujourd'hui Zumana, une nouvelle destination hôtelière en bord de mer située le long de la rive emblématique de Kuta Beach.

Zumana Beach Club - Bali, Indonésie (PRNewsfoto/Savaya Group)

Conçu comme une exploration immersive de la société moderne, Zumana est un milieu de vie où le comportement humain, le rituel et l'expression de soi sont observés, amplifiés et célébrés. Encadrée par les couchers de soleil légendaires de Bali, l'expérience se déroule à travers la musique, l'architecture et la rencontre collective, brouillant les frontières entre spectateur et participant.

Située sur l'une des côtes les plus importantes historiquement de Bali, Zumana réintroduit Kuta comme une destination hôtelière contemporaine, offrant une perspective renouvelée sur une zone qui définissait autrefois l'attrait mondial de l'île.

Conçu par Rockwell Group, un groupe de renommée internationale, cet établissement de 35 000 pieds carrés combine une expérience balnéaire en journée avec un restaurant de 200 couverts, permettant aux clients de passer en toute fluidité d'un après-midi au soleil à une expérience gastronomique et nocturne raffinée à la tombée de la nuit.

Alex Cordova, PDG de Savaya Group, a déclaré :

« S'appuyant sur le succès mondial de Savaya, ce projet souligne notre engagement à long terme envers Bali comme destination à la fois identitaire et pertinente à l'échelle mondiale. Nous nous concentrons sur le développement de concepts qui proviennent d'ici, qui trouvent un écho à l'échelle internationale et qui contribuent de façon substantielle à l'attrait durable de l'île. Notre travail consiste essentiellement à créer des expériences qui restent avec les clients longtemps après leur départ. »

Nadia Tjahyadikarta, directrice générale du KAJA Group, a ajouté :

« En tant que groupe fondé en Indonésie, nous continuons d'élargir notre portefeuille grâce à un équilibre de partenariats mondiaux et de concepts originaux. Ce projet représente cette dernière catégorie, une destination conçue dès le départ pour refléter un point de vue bien particulier. En collaboration avec Savaya Group, nous sommes fiers d'introduire une expérience balnéaire qui établit une nouvelle référence pour l'Indonésie et l'Asie du Sud-Est. »

L'ouverture de Zumana est prévue en 2026 sur la plage de Kuta, renforçant ainsi la position de Bali en tant que destination internationale de premier plan pour le style de vie, la culture et l'hospitalité.

www.ZumanaBali.com

À propos Savaya Group

Savaya Group est une entreprise hôtelière qui développe et exploite des destinations de restauration, de vie nocturne, de bien-être et de style de vie en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Son portefeuille comprend Savaya Bali, Desa Kitsuné et Ina Ré, avec des projets reconnus mondialement pour leur hospitalité expérientielle.

À propos de KAJA GROUP

KAJA Group (PT Kharisma Anugrah Jawara Abadi) est un développeur indonésien de l'hôtellerie et du style de vie fondé en 2016, axé sur des concepts design et des expériences client premium.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2861563/Kuta_Bali_2_9_w_06__2.jpg

SOURCE Savaya Group

Gillean Clark - responsable des communications, Savaya Group, courriel : [email protected]