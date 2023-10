Sauver des vies pendant 20, 30, 40 et même 50 ans

Plusieurs dizaines de paramédics honorés pour leurs loyaux services.

MONTRÉAL, le 31 oct. 2023 /CNW/ - Lundi, au Sheraton de Laval, des paramédics de la Corporation d'urgences-santé, de Paramédics des Premières Nations de Kanesatake et des Services médicaux d'urgence de Côte-Saint-Luc ont reçu des mains de l'Honorable Lieutenant-gouverneur Michel Doyon la médaille pour services distingués des services d'urgence médicale. Cette distinction honorifique permet de rendre hommage de façon tangible et durable aux personnes qui ont fait preuve d'un courage et d'un dévouement exceptionnel.

Certains des récipiendaires honorés lundi le 30 octobre en compagnie du Lieutenant-Gouverneur et de membres de la garde d'honneur de la Corporation d'urgences-santé. (Groupe CNW/Urgences-santé)

La célébration s'est notamment tenue en présence du ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Monsieur Ian Lafrenière, qui représentait le Gouvernement du Québec.

Des héros sur la route

« Les paramédics sauvent des vies tout au long de leur carrière, ils travaillent dans l'urgence constamment et mettent leur vie en danger. Les résidents de Laval et de Montréal savent qu'ils peuvent compter sur elles et eux. Nos paramédics sont des héros de la route. J'ai été extrêmement honoré d'avoir eu la chance de reconnaître leur dévouement » déclare le président-directeur général de la Corporation d'urgences-santé, Monsieur François Charpentier.

Un événement rassembleur et inclusif

Les Paramédics des Premières Nations de Kanesatake et les Services médicaux d'urgence de Côte-Saint-Luc ont été cordialement invités à se joindre à la célébration organisée par Urgences-santé. Ainsi, des paramédics et premiers répondants des deux organisations ont également pu recevoir leur médaille ou barrette. « C'est en toute solidarité que nous les avons accueillis sur le territoire desservi par la Corporation d'urgences-santé. Nous sommes fiers de nous associer à ces deux organisations préhospitalières avec lesquelles nous entretenons des liens étroits et une belle amitié » explique M. Charpentier.

Un prodigieux parcours : 50 ans de carrière pour un récipiendaire

Monsieur Jean-Jacques Lapointe a consacré sa carrière au service de la population québécoise, dont plus de 30 ans à titre d'enseignant en soins préhospitalier d'urgence au Collège Ahuntsic. « C'est un vrai passionné de son métier, il a contribué de manière exceptionnelle au développement de la profession. Il a formé des milliers de paramédics dont plusieurs sont encore parmi nous » s'enthousiasme le président-directeur général.

- Des récipiendaires, dont Monsieur Jean-Jacques Lapointe sont disponibles pour accorder des entrevues.

