Satisfai Health acquiert une licence mondiale pour son logiciel alimenté par l'IA servant à détecter le cancer précoce associé à l'œsophage de Barrett

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 septembre 2021 /CNW/ -- Satisfai Health, un important fournisseur de solutions médicales spécialisé dans les applications de l'intelligence artificielle (IA), en particulier dans le domaine de l'endoscopie gastro-intestinale, a acquis une licence mondiale exclusive de l'Université d'Augsbourg et de OTH Regensburg, Technical University of Applied Sciences, en Allemagne. Satisfai améliorera davantage son logiciel optimisé par l'IA qui transformera la prise en charge de l'œsophage de Barrett, favorisant grandement la détection précoce du cancer de l'œsophage, lorsqu'il est traitable. L'œsophage de Barrett est une maladie gastro-intestinale qui touche environ 150 millions de personnes à travers le monde. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

La licence accordée à Satisfai Health pour son logiciel optimisé par l'IA permettra aux cliniciens d'obtenir des diagnostics plus rapides et plus efficaces pendant les procédures endoscopiques. Le diagnostic comporte les images et les biopsies de l'œsophage pour vérifier la présence de cellules précancéreuses (dysplasie) pouvant être traitées pour prévenir le cancer de l'œsophage.

« L'IA révolutionnera le domaine de l'endoscopie, et notre outil est la première étape pour améliorer et optimiser la détection de l'œsophage de Barrett, a déclaré le Dr Helmut Messman, professeur de gastro-entérologie à l'Université d'Augsburg et actuel président de la Société européenne d'endoscopie gastro-intestinale (ESGE). Je suis extrêmement heureux de pouvoir poursuivre nos recherches dans ce domaine en collaboration avec Satisfai. »

« OTH Regensburg et l'hôpital universitaire d'Augsburg combinent plusieurs années de recherche fructueuse en IA concernant la partie supérieure du tractus gastro-intestinal », ont exprimé les universités dans une déclaration commune. « Nous sommes ravis de collaborer avec Satisfai pour transformer cette recherche en pratique clinique », a déclaré le Dr Christoph Palm, professeur de calcul en imagerie médicale, à Ratisbonne.

« Nous avons à cœur le développement de technologies qui aident les médecins et leurs patients, a déclaré le Dr Michael Byrne, chef de la direction de Satisfai Health et professeur clinicien de médecine à Vancouver. Nos efforts de collaboration et nos partenariats visent à fournir des soins de précision à des millions de patients atteints de diverses maladies gastro-intestinales. »

Le Dr James East, professeur agrégé en gastro-entérologie à l'hôpital John Radcliffe de l'université d'Oxford, a fait remarquer que « l'œsophage de Barrett » est la prochaine frontière pour l'IA en endoscopie, après le côlon. La collaboration de Satisfai avec le groupe Messmann est un pas de géant vers l'implantation d'une ressource spécialisée en œsophage de Barrett optimisée par l'IA dans toutes les salles d'endoscopie.

À propos de Satisfai Health

Satisfai Health est un important fournisseur de solutions médicales spécialisé dans les applications de l'IA dans le domaine de la gastro-entérologie.

