SAS Institute Canada Inc. figure dans la liste 2019 des meilleurs lieux de travail™ au sein du secteur des technologies

Le palmarès des meilleurs milieux de travail est fondé sur les rétroactions d'employés de centaines d'entreprises interrogés par Great Place to Work. Ces données sont fiables à 90 % et la marge d'erreur est de plus ou moins 5 %.

Pour être admissible à figurer au palmarès, une entreprise doit avoir obtenu la certification Great Place to Work Certified™ au cours de la dernière année et exercer principalement ses activités au sein du secteur des technologies. Nous avons établi le classement des meilleurs employeurs en fonction des réponses d'employés à notre sondage Trust Index.

« Nos actions ont une incidence sur le monde qui nous entoure. C'est pourquoi SAS place la curiosité au centre de ce que nous faisons, a déclaré Cameron Dow, président de SAS Canada. Nous trouvons constamment de nouvelles manières d'attirer plus de gens dans le secteur de l'analytique grâce à l'innovation, nos activités éducatives et l'utilisation de données pour les bonnes raisons. C'est pourquoi SAS investira plus d'un milliard de dollars dans des initiatives d'IA au cours des trois prochaines années afin de préparer les entreprises et les experts des données pour faire face à l'avenir de l'IA. Nous transformons sans cesse l'avenir de l'analytique. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous continuons d'être un excellent milieu de travail. »

SAS

SAS est le chef de file en analyse d'affaires. Les logiciels et services novateurs offerts par SAS renforcent l'autonomie des consommateurs de partout sur la planète et les inspirent à convertir les données en renseignements exploitables. SAS vous offre la « puissance de savoir » (THE POWER TO KNOW®).

SAS exploite sa filiale canadienne depuis 1988. Établie à Toronto, l'entreprise emploie plus de 300 personnes dans l'ensemble du pays dans ses bureaux de Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Québec et Montréal. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.sas.com/canada

Great Place to Work

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures en milieu de travail axées sur la confiance et le rendement élevés. Great Place to Work effectue les plus importantes études sur le milieu de travail de la planète. Elle a sondé plus de 10 millions d'employés provenant de 8 000 entreprises dans plus de 60 pays, offrant une excellente compréhension des cultures d'entreprise efficaces et du marché de plus en plus complexe. Au moyen d'outils et de services d'évaluation exclusifs, Great Place to Work reconnaît les meilleurs milieux de travail™ dans une série de listes à l'échelle nationale, y compris celles publiées par The Globe & Mail (Canada) et Fortune magazine (États-Unis). Great Place to Work fournit les indicateurs et l'expertise nécessaires à la création d'extraordinaires milieux de travail durables et reconnus. De plus, elle aide ses clients à une époque où le rythme rapide de l'évolution oblige les entreprises à s'adapter, à faire preuve d'innovation et à se développer de façon continue.

