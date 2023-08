Sarahmée et Les Louanges clôtureront les Fêtes de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 10 août 2023 /CNW/ - La tradition lachinoise se poursuit avec la 44e édition des Fêtes de Lachine, le 19 août prochain au parc LaSalle. Tout juste avant l'effervescence de la rentrée scolaire, cette grande célébration rassemble les citoyens et les citoyennes, leurs familles et leurs amis autour d'animations familiales ludiques et sportives ainsi que de plusieurs spectacles incluant ceux de Sarahmée à 19 h et des Louanges à 20 h 30.

« Cette année, la programmation des Fêtes a été bonifiée pour le plaisir de tous. Des spectacles de grande qualité s'ajoutent en soirée pour couronner une journée d'activités familiales bien remplie. Certains des tracteurs et camions de la Ville seront même de la fête. Vous allez aussi pouvoir déguster des plats savoureux et variés, préparés par nos restaurateurs locaux », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

Les enfants d'abord

Dès 13 h, les enfants pourront s'éclater sur les jeux gonflables, les activités de kermesse, de maquillage et un party pour les adeptes de planche à roulettes. De 15 h 30 à 18 h 30, les camions des Travaux publics de l'Arrondissement ainsi que des véhicules du SPVM en mettront plein les yeux aux petits et grands curieux. Un camion simulateur de fumée du Service de sécurité incendie de Montréal sera également sur les lieux. Alliant théâtre d'images, théâtre physique et marionnettes, le spectacle jeunesse Avant de devenir un arbre fera découvrir aux jeunes le parcours fabulé d'une artiste en devenir.

Une veillée en musique

Animée par la comédienne et humoriste Julie Fortin, la soirée promet d'être enlevante. Dès 17 h 30, le répertoire des chansons populaires algériennes sera repris par l'Orchestre Chaabi de Montréal. Suivra dès 19 h une performance de Sarahmée qui nous invite dans son univers inspiré de l'afrobeat, du trap et de la pop. Toujours sur une note festive, Les Louanges sera sur scène à compter de 20 h 30 pour une performance moderne de R&B, de jazz et de soul à travers un enrobage pop alternatif.

Et l'apport des commerces et des organismes locaux

Différents organismes lachinois organiseront des activités durant les Fêtes de Lachine, notamment un atelier d'art urbain, un tournoi de balle donnée du 17 au 20 août ainsi qu'un match avec d'anciens Expos le 20 août à 13 h organisé par l'Association de baseball amateur de Lachine. Grâce au soutien de l'Association centre-ville Lachine (ACVL), les commerçants locaux et un organisme proposeront une offre alimentaire appétissante et une épluchette de maïs.

Les festivités sont gratuites. En cas de pluie ou d'orage, elles seront annulées. La programmation complète des Fêtes de Lachine est disponible en ligne sur lachine.ca .

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

