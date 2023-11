TORONTO, le 13 nov. 2023 /CNW/ - C'est Sarah Bernstein qui a remporté le prix Giller pour son roman intitulé Study for Obedience, publié par Knopf Canada. Elle s'est ainsi vu remettre 100 000 $ par la Banque Scotia.

L'annonce a eu lieu lors d'une cérémonie de remise de prix animée par Rick Mercer, vedette de télévision et auteur canadien, où étaient réunies plus de 300 personnes. Le gala a été télédiffusé en direct et sans publicité par Gestion de patrimoine Scotia sur les ondes de CBC et CBC Radio, et diffusé en continu sur CBC Gem et CBCBooks.ca .

Sarah Bernstein crédit Alice Meikle (Groupe CNW/Scotiabank) Sarah Bernstein Study for Obedience - image de couverture (Groupe CNW/Scotiabank)

Cette année marque le 30e anniversaire du prix.

Les autres finalistes, dont la liste figure ci-dessous, recevront chacun 10 000 $.

Les candidats, les finalistes et la lauréate du prix Giller de la Banque Scotia 2023 ont été sélectionnés par un prestigieux jury constitué de cinq membres : les auteurs canadiens Ian Williams (président du jury et lauréat du prix Giller de la Banque Scotia 2019), Sharon Bala et Brian Thomas Isaac, l'auteure américaine Rebecca Makkai et l'écrivain britannico-indien Neel Mukherjee. Des 145 œuvres présentées au départ, le jury en a retenu 12 le 6 septembre, parmi lesquelles il a ensuite choisi les cinq finalistes le 11 octobre. Puis, il s'est réuni ce matin pour choisir le gagnant dont le nom a été annoncé ce soir.

Le jury n'a pu cacher son admiration :

« L'expérimentation du modernisme continue de rayonner dans le court roman de Sarah Bernstein, Study for Obedience. L'auteure pose la question indélébile suivante : que produit une culture d'assujettissement, d'effacement et de rejet des femmes? Dans ce livre, à la fois empoisonné et sympathique, la protagoniste anonyme de Sarah Bernstein s'emploie à exiger, par des moyens scandaleusement tordus, tout ce que le monde lui a refusé. Le style rappelle tantôt Javier Marias, tantôt Samuel Beckett. Dans ce récit inattendu et mordant, les volontaires et savantes retenues créent un puissant effet hypnotique. »

Sarah Bernstein est originaire de Montréal, au Canada, et vit en Écosse. Ses écrits ont entre autres été publiés par Granta. Son premier roman, The Coming Bad Days, a vu le jour en 2021. En 2023, elle a été nommée parmi les meilleurs jeunes romanciers britanniques par Granta.

Revivez les moments forts du gala, diffusé en continu maintenant sur CBC Gem et CBCBooks.ca .

Enfin, vous trouverez des images de la soirée à la page des ressources pour les médias .

Citations

« Toutes nos félicitations à Sarah Bernstein pour sa victoire ce soir. Son audacieux roman Study for Obedience pose un regard sur le statut de victime et la survie. L'histoire est racontée avec une précision déconcertante par une auteure au sommet de son art. »

Elana Rabinovitch, directrice générale du prix Giller de la Banque Scotia

« Félicitations à Sarah Bernstein, lauréate du prix Giller de la Banque Scotia 2023 pour Study for Obedience, une œuvre littéraire qui, selon moi, inspirera et revigorera lecteurs et futurs conteurs pour des années à venir. La Banque Scotia est fière de son partenariat de longue date avec la Giller Foundation. Cette année est particulièrement importante, puisque nous célébrons le 30e anniversaire de ce prix, qui attire l'attention des lecteurs du Canada et du monde entier sur des recueils de nouvelles et des romans provocants, réconfortants, stimulants et intimes à leur manière. Grâce à ce prix, de plus en plus de Canadiens se familiarisent avec l'art littéraire, ce qui en accroît la diffusion tant auprès des lecteurs de longue date que des nouveaux lecteurs, ce dont je suis très fière. »

Laura Curtis Ferrera, chef, Marketing, Banque Scotia

PARTENARIATS ET COMMANDITES :

La lauréate participera à une entrevue à la Toronto Reference Library avec Ian Williams, président du jury et lauréat du prix Giller de la Banque Scotia 2019, le 15 novembre à 19 h (HE).

La lauréate du prix Giller de la Banque Scotia sera également invitée le 22 février 2024 à une entrevue en personne dans le cadre du festival des écrivains et de la littérature de San Miguel de 2024. Parmi les interviewés notables, mentionnons Tom Hanks et Matthew McConaughey, ainsi que Margaret Atwood, Isabel Allende, Isabel Wilkerson, Emma Donoghue et bien d'autres.

À propos du prix Giller

Lancé par Jack Rabinovitch en 1994, le prix Giller est le prix littéraire de fiction le plus important et le plus influent au Canada. Il a d'ailleurs été reconnu dans tout le secteur que l'« effet Giller » est un moteur de vente indéniable au pays. La Banque Scotia en est le commanditaire officiel depuis 2005. 100 000 $ vont au meilleur roman, recueil de nouvelles ou roman graphique publié en langue anglaise, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Le prix a été baptisé ainsi à la mémoire de la journaliste littéraire Doris Giller par son mari, Jack Rabinovitch.

