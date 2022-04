Sara Mishara et Ivan Grbovic reçoivent le Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario

MONTRÉAL, le 30 avril 2022 /CNW Telbec/ - Chantal Cadieux, présidente de la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et membre du jury a remis le Prix Jacques-Marcotte du meilleur scénario aux auteurs Sara Mishara et Ivan Grbovic pour Les oiseaux ivres à la soirée de clôture des Rendez-Vous Québec Cinéma.

Les oiseaux ivres a conquis le jury avec son scénario original, poétique, non-linéaire et en parfait équilibre entre histoire romantique et chronique sociale.

Les cinq œuvres finalistes au Prix Jacques-Marcotte d'une qualité exceptionnelle témoignent de la riche diversité maintenant présente dans notre cinéma. Les jurés en profitent pour féliciter aussi les autres finalistes de cette année : Caroline Monnet et Daniel Watchorn pour Bootlegger qui raconte, avec sensibilité, une réalité contemporaine autochtone portée par des personnages féminins forts, Normand Bergeron, Benoit Pilon et Marc Robitaille pour Le club Vinland, un brillant portait historique, écrit avec finesse, rendant hommage aux éducateurs et au pouvoir du rêve, Albéric Aurtenèche pour La contemplation du mystère, un récit, voire une fable empreinte d'humour sur la quête d'un fils à la mort de son père, illustre chasseur, et Ky Nam Le Duc pour Le meilleur pays du monde, une dystopie touchante portée par un trio improbable de personnages complexes et porteurs d'espoir.

Les lauréats Sara Mishara et Ivan Grbovic se partageront la Bourse Caisse Desjardins de la Culture -- SARTEC de 10 000 $. « La Caisse Desjardins de la Culture est heureuse de s'associer à ce prix qui souligne le talent remarquable des scénaristes de notre cinéma. Je félicite les récipiendaires du Prix Jacques-Marcotte, mais également les finalistes dont les œuvres rayonnent ici comme à l'étranger » souligne Marie-Christine Cojocaru, directrice générale de la coopérative financière.

Le Prix Jacques-Marcotte récompense, au cinéma, l'excellence de l'art d'écrire un scénario par un jury de pairs, tout en honorant la mémoire du grand scénariste Jacques Marcotte, auteur ou coauteur d'œuvres marquantes telles Bar Salon, L'Eau chaude, l'eau frette, Au clair de la lune, Une histoire inventée, Le Vent du Wyoming ou L'Âge de braise.

SOURCE Société des Auteurs de Radio, Télévision et Cinéma (SARTEC)

Renseignements: Sources : Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) et Caisse Desjardins de la culture; Renseignements : Marie-Rose Desautels, Morin Relations Publiques, [email protected], Cell.: 819 580-9235