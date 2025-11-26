Sapin de Noël naturel : un choix local, durable et responsable

SAINT-HYACINTHE, QC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - À l'approche des Fêtes, l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec (APANQ) rappelle pourquoi le sapin naturel est un choix bénéfique pour les familles québécoises, l'environnement et l'économie d'ici.

Chaque année, plusieurs consommateurs hésitent entre se procurer un arbre naturel ou artificiel. Dans un contexte où les enjeux environnementaux et locaux sont au cœur des préoccupations, l'APANQ souligne que le sapin naturel présente des avantages clairs et durables.

Une ressource locale et renouvelable

Les sapins naturels du Québec poussent dans des plantations agricoles soigneusement entretenues par des producteurs d'ici. Lorsqu'un arbre est récolté, un à trois jeunes plants préalablement plantés dans des pépinières prennent la relève, assurant une production continue et durable. Tout au long de sa croissance, un sapin naturel séquestre du carbone, produit de l'oxygène et, une fois recyclé ou composté, retourne à la terre.

À l'inverse, l'arbre artificiel, venu d'Asie et composé de plastique et de métal, génère jusqu'à dix fois plus de CO₂. Pour compenser cet impact environnemental, il devrait être utilisé plus de 20 ans. Or, une étude québécoise1 a révélé que la durée moyenne de conservation des sapins artificiels par les consommateurs est d'environ 6 à 8 ans.

Une tradition qui fait rayonner l'économie d'ici

Au-delà de leurs avantages écologiques, les sapins naturels créent des emplois dans les régions, soutiennent des entreprises de chez nous et génèrent des retombées économiques pour notre province. Chaque arbre vendu a ainsi un impact concret sur l'économie locale.

Choisir et entretenir son sapin naturel

Pour vous procurer un arbre naturel, vous pouvez opter pour l'autocueillette chez un producteur membre de l'APANQ ou encore visiter votre détaillant local. Une fois votre arbre acheté, voici quelques conseils de pro pour bien l'entretenir : conservez-le au frais, coupez l'extrémité du tronc de l'arbre de 1 à 2 cm au-dessus de la coupe originale, déposez-le dans un support approprié et assurez-vous qu'il ne manque jamais d'eau. Après les fêtes, n'oubliez pas, plusieurs municipalités ramassent les sapins de Noël naturels ou invitent les citoyens à les apporter à des lieux de dépôt afin qu'ils soient transformés en compost ou en paillis. Bon temps des fêtes!

1 Bage, G., Couillard, S. et Jean-Sébastien Trudel. 2009. Comparative life assessment (LCA) of artificial vs natural Christmas tree. Ellipsos

SOURCE Association des producteurs d’arbres de Noël du Québec

Source : Magalie Brochu, Chargée des communications de l'APANQ, [email protected]