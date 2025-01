LES PRODUCTEURS DEMANDENT AUX MOTONEIGISTES D'ÉVITER LES TERRES AGRICOLES

SAINT-HYACINTHE, QC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - L'Association des producteurs de gazon du Québec (APGQ), l'Association québécoise des producteurs en pépinière (AQPP) et l'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec (APANQ) demandent aux personnes possédant des véhicules récréatifs de circuler dans les chemins balisés et d'éviter les terrains privés et les terres agricoles.

Cette demande a pour but de veiller sur la sécurité des motoneigistes ainsi que de protéger les productions végétales pouvant se trouver sur les terres empruntées par eux.

« Nos producteurs ont à cœur la sécurité des motoneigistes et, pour cette raison, les invitent à éviter les terres agricoles. Elles ne sont pas sécurisées pour la circulation et, étant donné la faible couverture de neige actuelle, les terrains se montrent encore plus dangereux que d'habitude pour les utilisateurs de véhicules récréatifs. Il est donc essentiel que les conducteurs les évitent », affirme Alexandre Bastien, président de l'APGQ.

Le passage de véhicules récréatifs sur les terres agricoles peut aussi causer des dommages considérables aux cultures et engendrer des pertes financières importantes pour les producteurs. « Le respect de ces terres est primordial pour préserver les plantations et ainsi continuer à nourrir et verdir le Québec, tout en contribuant à l'essor économique du monde rural », complète Alexandre.

Afin de profiter de la saison, les motoneigistes sont donc invités à circuler dans les 33 000 km de sentiers balisés et sécuritaires disponibles au Québec en se procurant les droits d'accès. Ils peuvent être acquis en ligne, sur le site web de la Fédération des Clubs de Motoneigistes du Québec.

L'APGQ, l'AQPP et l'APANQ existent depuis de nombreuses années. Elles assurent une représentation de leur secteur et font reconnaître la production ornementale québécoise auprès de toutes les instances. Ces associations contribuent à la recherche, à l'amélioration des normes de qualité et à une bonne utilisation de leur production.

SOURCE Association des producteurs de gazon du Québec

Source principale : Alexandre Bastien, Président de l'Association des producteurs de gazon du Québec, APGQ, [email protected]