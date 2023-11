Sapin de Noël naturel : un choix judicieux et éclairé

SAINT-HYACINTHE, QC, le 17 nov. 2023 /CNW/ - L'Association des producteurs d'arbres de Noël du Québec (APANQ) réitère les nombreux bienfaits de choisir un arbre de Noël naturel à l'approche des fêtes.

En cette période festive, il est tout à fait normal de se demander si nous opterons pour un arbre naturel ou artificiel. Bien que chacun possède ses avantages, l'APANQ rappelle que l'arbre naturel se démarque sur plusieurs aspects.

Les avantages incontestables du sapin naturel

Par son odeur et son allure unique, l'arbre de Noël naturel alimente l'imaginaire de nombreuses familles au Québec et ce, année après année. Il est cultivé sur des terres agricoles appartenant à des producteurs de chez nous et constitue une ressource renouvelable. Au moment où ils sont récoltés, de jeunes arbres préalablement plantés dans des pépinières prennent la relève dans les plantations. Sans compter que l'arbre naturel est biodégradable, recyclable et plus écologique1 qu'un arbre artificiel, notamment en raison de sa séquestration carbone et sa production d'oxygène.

De son côté, l'arbre artificiel est majoritairement fabriqué en Asie, composé de matières plastiques et importé par voie maritime. Des études ont révélé́ que la vie utile d'un sapin artificiel est de sept ans. Par la suite, il termine son existence dans un dépotoir où il prendra plus de 200 ans à se décomposer.

Choisir et entretenir son sapin naturel

Pour vous procurer un arbre naturel, vous pouvez opter pour l'autocueillette chez un producteur membre de l'APANQ ou encore visiter votre détaillant local. Une fois votre arbre acheté, voici quelques conseils de pro pour bien l'entretenir : conservez-le au frais, coupez l'extrémité du tronc de l'arbre de 1 à 2 cm au-dessus de la coupe originale, déposez-le dans un support approprié et assurez-vous qu'il ne manque jamais d'eau. Après les fêtes, n'oubliez pas, plusieurs municipalités ramassent les sapins de Noël naturels ou invitent les citoyens à les apporter à des lieux de dépôt afin qu'ils soient transformés en compost ou en paillis. Bon temps des fêtes!

1 Bage, G., Couillard, S. et Jean-Sébastien Trudel. 2009. Comparative life assessment (LCA) of artificial vs natural Christmas tree. Ellipsos







