Cette intégration fournit aux entreprises du secteur public et aux entreprises critiques et réglementées du Canada de puissantes fonctionnalités d'IA générative tout en assurant la souveraineté et la sécurité continues des données sur le territoire canadien.

TORONTO, le 10 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, SAP et Cohere étendent leur partenariat pour offrir des solutions d'IA souveraines complètes à l'échelle mondiale, en commençant par le Canada. Cette collaboration s'appuie sur notre intégration précédente des modèles d'IA d'entreprise de pointe et de la plateforme agentique North de Cohere dans le AI Cloud européen et la Business Technology Platform de SAP. Ensemble, nous renforçons notre engagement à fournir des solutions d'IA sécuritaires, évolutives et propres à chaque région pour les entreprises mondiales et les gouvernements.

SAP Canada Inc., une filiale de SAP SE, prévoit d'intégrer les capacités agentiques de North dans son environnement de premier plan de nuage souverain pour la planification des ressources d'entreprise (ERP) au Canada. Cette initiative crée une couche d'IA souveraine complète, une solution importante pour les entreprises canadiennes, notamment celles du secteur public et des secteurs hautement réglementés, qui doivent exploiter la puissance de l'IA tout en conservant un contrôle absolu sur leurs données les plus sensibles.

Au fur et à mesure que l'intelligence artificielle transforme tous les secteurs, les organisations font face à un double défi : elles doivent innover rapidement tout en respectant les exigences strictes en matière de sécurité et de souveraineté des données. Le partenariat entre SAP et Cohere répond directement à ces besoins. Il intègre les fonctionnalités agentiques d'automatisation de Cohere, alimentées par ses grands modèles de langage (LLM) hautes performances, dans l'infrastructure de Cloud souverain sécurisée et exploitée au Canada de SAP. Les clients peuvent ainsi déployer des solutions d'IA avancées sans subir la complexité liée à la création et à la gestion de leurs propres environnements d'ingénierie d'IA tout en maintenant la résidence des données et le contrôle opérationnel.

« Les organisations canadiennes sont à un carrefour critique; elles doivent innover avec l'IA sans faire de compromis au niveau de la sécurité ou de la souveraineté des données », explique Cathy Tough, responsable pays, SAP Canada. « En intégrant la puissante plateforme d'entreprise de Cohere North dans le Cloud souverain fiable de SAP, nous libérons nos clients des charges opérationnelles. Ce partenariat fournit une souveraineté à l'échelle, permettant ainsi aux entités du secteur public et entreprises canadiennes de libérer tout le potentiel de leurs données de façon sûre et de piloter la prochaine vague d'innovation. »

Pendant des années, les organisations ont dû choisir entre le potentiel innovateur du Cloud public et la sécurité d'une infrastructure sur site. L'offre de Cloud souverain de SAP a été conçue pour résoudre ce dilemme, en fournissant une pile Cloud complète reposant sur des normes de sécurité élevée et entièrement contrôlée au Canada. L'intégration de la plateforme Cohere vient améliorer cette offre, en fournissant une IA pour entreprises sécurisée dès sa conception.

« S'associer avec SAP, un chef de file mondial en matière d'applications d'entreprise, s'imposait tout naturellement, » indique Francois Chadwick, directeur financier, Cohere. « En intégrant notre technologie d'IA d'entreprise de pointe au nuage souverain de SAP, nous fournissons aux organisations, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale, les outils pour développer des solutions d'IA agentiques transformatrices selon leurs propres modalités, tout en leur assurant la sécurité, la précision et la confidentialité qu'exigent les entreprises d'aujourd'hui. »

L'intégration d'une IA robuste se fait urgente. D'après une récente étude menée par SAP sur l'IA, 71 % des organisations basent leurs décisions d'investissement sur les données, tandis que 75 % affirment que les données incomplètes représentent un véritable défi. En intégrant l'IA directement dans les applications SAP de base dans lesquelles résident les données de gestion critiques, ce partenariat aide les clients à surmonter la fragmentation des données et à créer une IA prête pour la production dans leurs processus essentiels.

L'IA du futur au Canada est là, et elle est à la fois souveraine, sécurisée et évolutive.

