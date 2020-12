Le vice-président Ingénierie et fondateur de SANUVOX Technologies, Normand Brais, Ing., M.Sc.A., Ph.D. (Docteur en génie nucléaire) a cité en exemple la problématique particulière de la ventilation dans les écoles et institutions d'enseignement, là où la désinfection de l'air aux UV germicide constituerait une solution efficace et économique pour l'ensemble du réseau scolaire québécois, partout où la qualité de l'air est un enjeu, et là où les lieux particulièrement, ne bénéficient pas d'un système de ventilation à air forcé.

Devant le débat parlementaire controversé des dernières heures sur le sujet, le Dr Brais a invité les parties à faire preuve d'un peu plus prudence et de circonspection en parlant des purificateurs d'air et en particulier de la technologie de désinfection utilisant la lumière UV germicide (UVGI) que certaines autorités publiques semblent confondre et associer à tort à la seule ventilation.

Éprouvée depuis des décennies dans de nombreux pays, l'utilisation de la technologie ultraviolet de Sanuvox peut désinfecter en quelques minutes, une classe, un laboratoire, une salle d'attente, un bureau de médecin, une chambre de patient, un bloc opératoire même, et ce, en atténuant les aléas des interventions humaines. « La technologie ultraviolet germicide a magistralement déjà démontré son efficacité contre une grande variété de microorganismes pathogènes tel que les C. Difficiles, staphylocoques, légionnelles, bacilles de Koch responsable de la turberculose, et aussi récemment le fameux coronavirus » a poursuivi monsieur Brais.

Celle-ci a également fait ses preuves quotidiennement chez nous, pourtant, en matière de salubrité publique; dans le traitement des eaux potables du monde municipal québécois et de l'industrie de l'alimentation.

Le Dr Brais a souligné, par ailleurs que le Waterloo Region Catholic School Board, une importante commission scolaire ontarienne comparable à nos réseaux scolaires québécois, a récemment fait l'acquisition, en marge de sa lutte à la COVID-19, de 1000 appareils pour la désinfection des classes de son réseau.

« De loin plus économiques que les solutions conventionnelles coûteuses, les solutions innovatrices de Sanuvox sont applicables dans l'immédiat, dans un contexte d'urgence et de court terme » a, pour sa part, souligné le président de SANUVOX, Jocelyn Dame, en précisant que ces appareils étaient aptes à combattre non seulement le virus de la COVID-19, mais aussi capables de mener à bien la bataille de la désinfection de l'air et la lutte à tous les autres virus et bactéries.

SOURCE Sanuvox

Renseignements: Source : Jocelyn Dame - Président; Dr Normand Brais, Ing., M.Sc.A., Ph.D. - fondateur et vice-président Ingénierie; Contacts : Alexandre Dumas, T. 514 843-1901, C. 514 898-4636, [email protected]