Santé Québec fait le point sur la situation des urgences au Québec

MONTRÉAL, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Santé Québec présente son second bilan de la situation dans les urgences du Québec, en spécifiant que le réseau reste sous pression, notamment en raison de l'achalandage lié aux patients présentant des symptômes d'allure grippale.

Comparaisons avec l'an dernier

Évolution du taux d'occupation sur civière par régions - Période entre le 31 décembre et le 13 janvier (Groupe CNW/Santé Québec) Évolution de la durée moyenne de séjour sur civière au Québec - Période entre le 31 décembre et le 13 janvier (Groupe CNW/Santé Québec)

Entre 2023-2024 et 2024-2025, le taux d'occupation des civières est passé de 126% à 121%, pour la période du 31 décembre au 13 janvier. La situation est donc considérée en légère baisse.

La durée moyenne de séjour est passée de 20,1 heures à 18,6 heures, soit une amélioration de 1,5 heures par patient, pendant la même période.

« Depuis la même période l'an dernier, et même par rapport il y a deux ans, on remarque une amélioration de la durée moyenne de séjour d'environ 1 heure. Cette heure peut faire la différence pour les patients qui attendent d'être pris en charge et dont la condition nécessite une civière d'urgence », explique Frédéric Abergel, le vice-président exécutif Opérations et transformation de Santé Québec.

Pour éviter l'urgence

Selon son état de santé, il est possible d'éviter l'urgence en consultant d'autres services. La population est invitée à contacter le 811 Info-Santé, le CLSC, son médecin de famille et à consulter les guides offerts en ligne pour se soigner à la maison.

Les pharmaciens offrent aussi de nombreux services de proximité.

« ll est essentiel que les patients comprennent bien les services offerts en pharmacie pour alléger la pression sur le réseau de santé. Les pharmaciens peuvent traiter de nombreuses conditions courantes telles que la grippe, la COVID, les symptômes de gastro-entérite et, sous certaines conditions, l'infection urinaire chez la femme et le zona. La demande étant également forte en pharmacie, on appelle la population à faire preuve de patience et à adopter des gestes simples qui font la différence pour les équipes en pharmacie et pour les patients qui ont des besoins urgents. Planifiez ce qui est prévisible, comme le renouvellement d'ordonnances, et prenez rendez-vous lorsque possible », souligne Benoit Morin, président de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires.

