Santé psychologique : le ministre Jean Boulet annonce un investissement de près de 1,5 M$ pour des mesures de soutien des travailleurs autonomes

QUÉBEC, le 13 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce des investissements de près de 1,5 M$ afin de soutenir les travailleurs autonomes en matière de santé psychologique dans le contexte de crise sanitaire actuelle et plus particulièrement depuis l'intensification des restrictions qui peuvent entraîner des conséquences négatives pour ces personnes.

Ces initiatives permettront d'offrir, le plus rapidement possible, aux travailleurs autonomes des ateliers pour les soutenir en matière notamment de gestion du stress et de santé psychologique. Des formations en ligne leur donneront l'occasion de développer des outils et des stratégies nécessaires pour faire face à l'incertitude liée à la pandémie.

En ce sens, des webinaires gratuits qui porteront spécifiquement sur la gestion du stress et la santé psychologique seront proposés par l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Cette organisation aura également la responsabilité de promouvoir ces séminaires auprès des travailleurs autonomes.

De plus, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale mettra en place, en collaboration avec les partenaires locaux, des activités régionales et locales spécifiques pour joindre les travailleurs autonomes et les très petites entreprises aux prises avec des défis similaires. Différentes formules seront proposées comme de courtes activités sur la gestion du stress, des ateliers et des groupes de discussion virtuelle.

Cette annonce, s'ajoute aux différents moyens mis en place pour aider les citoyens dans le contexte actuel, notamment des investissements de 10 M$ pour le déploiement de mesures destinées à soutenir la santé psychologique des travailleurs, des chômeurs, des chercheurs d'emploi et des personnes handicapées en processus d'intégration ou de maintien en emploi annoncées le 2 décembre dernier.

Citations :

« La crise sanitaire que nous connaissons et les nombreux bouleversements qu'elle entraîne ont des effets dans toutes les sphères de notre société. Le contexte actuel peut certainement augmenter le stress pour tous et exacerber l'anxiété. Les travailleurs autonomes, qui sont les maîtres d'œuvre de toutes les actions de leur entreprise, peuvent, à ce titre, se retrouver dans une situation précaire et d'isolement qui risque d'affecter leur vie personnelle ainsi que la performance et la relance de leur entreprise. Votre gouvernement met donc en place des actions concrètes de prévention pour favoriser le maintien d'une bonne santé mentale. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« La santé psychologique est un enjeu important, surtout en cette période où nous devons tous faire un effort supplémentaire pour notre santé collective. Il faut poser les bonnes actions pour soutenir nos travailleurs autonomes qui peuvent se retrouver isolés tout en ayant la responsabilité de maintenir leur entreprise en fonction. Je suis donc fier que votre gouvernement soutienne les travailleurs autonomes avec des séminaires en ligne facilement accessibles et concrets pour leur santé mentale et leurs affaires. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

Faits saillants :

On compte environ 350 000 personnes au Québec dont la principale source de revenus est le travail autonome.

Les actions complémentaires aux webinaires seront réalisées en collaboration avec les partenaires locaux tels que les associations de travailleurs, les comités sectoriels de main-d'œuvre, les organismes de développement économique régional et les municipalités. Elles seront financées dans le cadre des mesures actuelles du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et varieront d'une région à l'autre, en fonction des besoins identifiés par les directions régionales de Services Québec.

Pour plus d'information, les travailleurs autonomes et les petites entreprises peuvent communiquer avec le Ministère à compter du vendredi 15 janvier 2021 au 418 644-4545.

Pour en savoir plus sur les activités du Ministère, suivez-le sur les médias sociaux :

facebook.com/TravailEmploiSolidaritésocialeQuébec

twitter.com/Gouv_MTESS

linkedin.com/company/ministere-travail-emploi-solidarite-sociale-quebec

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Sources : Maude Méthot-Faniel, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 438 526-8750 ; Sarah Bigras, Attachée de presse, Ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Tél. : 418 446-5911 ; Renseignements : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Liens connexes

https://www.mtess.gouv.qc.ca