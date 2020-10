MONTRÉAL, le 27 oct. 2020 /CNW Telbec/ - SPORTSQUÉBEC et plus de 120 Olympiens, personnalités du monde du sport, universitaires, intervenants médicaux et sociaux, se sont unis pour soutenir le sport organisé par les fédérations sportives, le réseau du sport étudiant du Québec, les programmes sport-études et les organisations multi-sports, et demander qu'il soit prioritaire dans les étapes de déconfinement, partout au Québec.

« Le sport a changé nos vies, par des milliers de façons différentes. Unanimement, pour le mieux. Le sport organisé, c'est beaucoup plus que juste du sport. C'est la santé. La santé directe, globale, celle composée de la santé physique, mentale et émotionnelle. Celle qui permet de garder un équilibre vital en tout temps et encore davantage dans la situation pandémique actuelle », explique Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC.

Chacun chez soi, mais de cœur ensemble, le sport organisé est une immense équipe de 4 millions de Québécois : des sportifs débutants aux athlètes d'élite, des parents qui voient leurs enfants s'épanouir aux personnes âgées qui gardent la forme, des moniteurs engagés aux 65 000 entraîneurs, en passant par les dizaines de milliers d'officiels, de plus de 100 000 bénévoles, des passionnés de sport étudiant et tous les autres acteurs de la communauté sportive québécoise.

Nous faisons partie de cette équipe.

« Le sport organisé, c'est aussi la santé sociale. Un moyen encadré, efficace, sain et sécuritaire de réduire l'isolement actuel, principalement pour nos jeunes. Ils sont extraordinaires pour affronter les contraintes imposées par la COVID-19, offrons-leur au moins ce qui est possible, bénéfique et sécuritaire », a poursuivi Mme Gosselin.

Nos sports structurés et balisés offrent un coffre à outils diversifié et concrètement utile pour accéder et préserver tous les volets de la santé. Nous vous proposons d'y puiser des moyens qui portent et qui peuvent participer à réduire d'éventuels enjeux médicaux en amont du système de santé présentement essoufflé.

Nous tendons la main aujourd'hui pour faire partie de la solution.

Évidemment, la reprise du sport demandée en est une modulaire, sans contacts plus étroits que ceux dont nous sommes actuellement privés avec nos proches. Mais avec des présences encadrées et surveillées par des personnes responsables ayant à cœur la santé des sportifs.

C'est avec conviction que le sport organisé affirme fournir un encadrement à privilégier pour la pratique sportive en parfait accord avec les règles de santé publique.

De plus, les pratiques sportives que nous proposons se sont réinventées, avec des exercices supervisés, des techniques adaptées, des équipements utilisés autrement. Le sport organisé, toujours en étroite collaboration avec les organismes régionaux et l'ensemble des municipalités, fait constamment preuve de créativité, sans dénaturer les disciplines. La passion demeure, les risques sont contrôlés et les bienfaits rayonnent.

La gestion de la COVID-19 est un équilibre entre sécurité et santé, une mesure des moindres maux, une partie d'échecs devant l'inconnu. Le sport organisé offre dans cet échiquier un outil de gestion des risques. Les mesures de relance par discipline ont démontré du succès au cours de l'été dernier. Clairement, le sport organisé est un des vecteurs de solutions.

Pour toutes ces raisons et toutes nos convictions personnelles, surtout pour nos enfants et nos adolescents fragilisés, nous demandons que le sport organisé soit un secteur prioritaire dans les étapes de déconfinement, partout au Québec.

Sur le fil de fer de la pandémie, le sport est l'équilibre qui permet de ne pas basculer.

Participez au mouvement en utilisant le cadre de profil Facebook de SPORTSQUÉBEC et identifiez #MonSportMaSanté.

Plus de 120 signataires ont signé la lettre ouverte :

1. Julie Gosselin, présidente, SPORTSQUÉBEC

2. Alex Harvey Olympien en ski de fond

3. Pierre Harvey Olympien en ski de fond et en cyclisme

4. Nicolas Gill Double médaillé olympique, judo

5. Mikaël Kingsbury Double médaillé olympique, ski acrobatique

6. Charles Hamelin Quintuple médaillé olympique, pat. de vitesse courte piste

7. Dominick Gauthier Olympien, ski acrobatique

8. Antoine Valois-Fortier Médaillé olympique, judo

9. Annie Pelletier Médaillée olympique, plongeon

10. Marianne St-Gelais Triple médaillée olympique, pat. vitesse courte piste

11. Benoît Huot 20 médailles paralympiques, paranatation

12. François-Louis Tremblay Quintuple médaillé olympique, pat. de vitesse courte piste

13. Éric Bédard Quadruple médaillé olympique, pat. de vitesse courte piste

14. Marie-Hélène Chisholm Olympienne, judo

15. Mathieu Bilodeau Olympien, marche olympique

16. Laurence St-Germain Olympienne, ski alpin

17. Kristel NGarlem Haltérophile internationale

18. Dr Marc Lebel président, Association des pédiatres du Québec

19. Eric Myles chef du sport, Comité Olympique Canadien

20. Richard Legendre professeur associé, HEC Montréal, Pôle sports

21. Tom Quinn président du Conseil d'administration, Institut national du sport du Québec

22. Gustave Roël président directeur général, Réseau du sport étudiant du Québec

23. Sébastien Fyfe directeur général, Alliance Sport-Études

24. Sylvain Croteau directeur général, Sport'Aide

25. Céline Muloin présidente et directrice générale, Fondation Tel-jeunes

26. Frank Pons Directeur de l'Observatoire international en management du sport et Doyen de FSA, Université Laval

27. Geneviève Barrière directrice, Association québécoise du loisir municipal

28. Manon Lanneville présidente, Association québécoise du loisir municipal

29. Claudine Labelle présidente et fondatrice, Fillactive

30. Fabrice Vil fondateur, Pour 3 Points

31. Patricia Demers directrice générale, Fondation de l'athlète d'excellence du Québec

32. Benoît-Hugo St-Pierre directeur stratégie partenariale et expérience client, M361

33. Éric Brunelle professeur titulaire, HEC Montréal, Pôle sports

34. Sébastien Arcand professeur titulaire, HEC Montréal, Pôle sports

35. Olivier Doucet professeur titulaire, HEC Montréal, Pôle sports

36. Marc Deblois directeur général, Finale des Jeux du Québec, Laval

37. Yves Carignan président, Finale des Jeux du Québec, Laval

38. Karine Malenfant directrice générale, Finale des Jeux du Québec Rivière-du-Loup

39. Christian Pelletier co-président, Finale des Jeux de Rivière-du-Loup

40. Marie-Pier Boudreau Gagnon co-présidente, Finale des Jeux de Rivière-du-Loup

41. Chantal Pilon directrice générale, Finale des Jeux du Québec Rimouski

42. José Arsenault président, Finale des Jeux du Québec Rimouski

43. Steeve Ager directeur général, Réseau Accès Participation

44. Lucie Roy présidente, Association des responsables aquatiques du Québec

45. Sonia Vaillancourt directrice générale, Conseil Québécois du Loisir

46. Pierre-Paul Leduc président, Conseil Québécois du Loisir

47. Marie-Eve Caron Laramee trésorière, SPORTSQUÉBEC

48. Luc Fournier administrateur, SPORTSQUÉBEC

49. Guylaine Demers présidente, Égale Action

50. Kim Dupré directrice générale, Égale Action

51. Maxime Gagnon président-directeur général, Défi sportif AlterGo

52. Jacques Baril président, Panthéon des sports du Quebec

53. Annie Dubé directrice générale, Sportcom

54. Alain Deschamps directeur général, SPORTSQUÉBEC

55. Pierre Marchand président, Soccer Québec

56. Maxime Lamarche directeur général, Baseball Québec

57. Yves Sigouin président, Hockey Québec

58. Paul Menard directeur général, Hockey Québec

59. Louis Barbeau directeur général, Fédération québécoise des sports cyclistes

60. Isabelle Ducharme directrice générale, Fédération de natation du Québec

61. Martin Gérin-Lajoie directeur général, Volleyball Québec

62. Sylvain Proulx président, Fédération québécoise d'athlétisme

63. Daniel Grimard directeur général, Fédération de Basketball du Québec

64. Paul Lavallee directeur général, Ski Quebec alpin

65. Jean Francois Manibal directeur général, Tennis Québec

66. Serge Castonguay directeur général, Gymnastique Québec

67. Denis Loiselle président, Golf Québec

68. Jean-Pierre Beaulieu directeur général, Golf Québec

69. Raynald Hawkins directeur général, Société de sauvetage du Québec

70. Jocelyn Proulx président, Patinage Québec

71. Ariane Fortin présidente, Boxe Québec

72. Patrick Kearney président, Judo-Québec

73. Jean-Francois Marceau directeur général, Judo-Québec

74. Marco Berthelot directeur général, Plongeon Québec

75. Jean-Yves Pelletier président, Fédération d'escrime du Québec

76. Stéphane Hamel président, Rugby Québec

77. François Ratier directeur général, Rugby Québec

78. Danny Morin président, Karaté Québec

79. Sophie Yergeau présidente, Triathlon Québec

80. Marie-Eve Sullivan directrice générale, Triathlon Québec

81. Claude Tessier président, Badminton Québec

82. Kenneth Piché directeur général, Boxe-Québec

83. Jean Faucher président, Fédération Québécoise de Taekwondo

84. Claude Alexandre Carpentier directeur général, Ski de fond Québec

85. Julie Vézina directrice générale, Natation Artistique Québec

86. Marie-Ève Gauvin présidente, Fédération québécoise d'ultimate

87. Olivier Bertrand directeur général, Waterpolo Québec

88. Mathieu Joyal directeur général, Football Québec

89. François Thibault administrateur, Tir à l'arc Québec

90. Annie Murray directrice générale, Association Québec Snowboard

91. Jocelyne Fortin présidente, Ringuette Québec

92. Martine Dugrenier directrice générale, Fédération de lutte olympique du Québec

93. Rémi Tremblay directeur général, Tennis de Table Québec

94. Roger Naoum président, Fédération québécoise de handball olympique

95. Stéphane Brière directeur, Fédération de Crosse du Québec

96. Julie Crépeau-Boisvert directrice générale, Eau Vive Québec

97. Gabriela Cosovan directrice générale, Fédération de tir à l'arc du Québec

98. Karol Sauvé président, Aviron Québec

99. Alex B. Perreault directeur général, Fédération québécoise de ballon sur glace

100. Pascal Tremblay président, Eau Vive Québec

101. Barbara Emond directrice générale, Fédération de cheerleading du Québec

102. Adrian Goulet président, Fédération de cheerleading du Québec

103. Ron Weiser président, Fédération de patinage de vitesse du Québec

104. Robert Dubreuil directeur général, Fédération de patinage de vitesse du Québec

105. Marjolaine Lagacé présidente, Danse Sport Québec

106. Rae Westlake vice-présidente, DanseSport Québec

107. Nancy Guilbert vice-président, Auto Sport Québec

108. Marc-André de la Garde directeur général, Fédération québécoise de Kin-Ball

109. Chantal Gagnon directrice générale, Softball Québec

110. Marc-André Robitaille directeur général, Curling Québec

111. Augustin Brassard directeur général, Fédération d'haltérophilie du Québec

112. Francois Roy directeur général adjoint, Golf Québec

113. Nicole Duplessis présidente, Cheval Québec

114. René-Luc Morin président, Télémark Québec

115. Nathalie Chartrand directrice générale, Association sportive des aveugles du Québec

116. Nicolas Déry président, Fédération Québécoise de Dynamophilie

117. Florence Lastreto communication et compétition, Fédération de voile du Québec

118. Karine Côté coordonnatrice, Parasports Québec

119. Denise Marion directrice générale, Excellence Sportive Montérégie

120. Caroline Pujol directrice générale, Sports Montréal

121. Côme Desrochers directeur général, Excellence sportive Québec-Lévis

122. Marie-Ève Nault directrice, Centre régional d'entrainement et d'évènements de la Mauricie (CREEM)

123. Hélène Laroche directrice générale adjointe, Excellence sportive Outaouais

124. Daniel Aucoin entraîneur, Aviron

125. Olga Jourdain Centre Landry

