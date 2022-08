Santé mentale: L'inaction coûterait 18 milliards $ par année au Québec

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Force Jeunesse dévoile publiquement les résultats de sa recherche Pour un accès universel à la psychothérapie , qui recommande la mise en place d'une couverture universelle aux soins de psychothérapie alors qu'elle chiffre à 18 milliards $ le coût de l'inaction en matière de santé mentale pour le Québec.

« Le statu quo en santé mentale n'est plus acceptable et des solutions existent. Notre recherche démontre qu'un accès universel aux soins de psychothérapie est à la fois un choix sain pour la population et les finances du Québec. Ce que ça prend, c'est un leadership politique fort et la jeunesse s'attend à ce que la santé mentale se retrouve au cœur de la campagne électorale. Il faut que le prochain gouvernement en fasse une priorité, au même titre que les autres enjeux de santé », déclare Simon Telles, président de Force Jeunesse.

Les grands constats de la recherche de Force Jeunesse

Une couverture universelle en soins de psychothérapie est possible, réaliste et souhaitable en termes de coût pour les finances publiques.





est et en termes de coût pour les finances publiques. Il est estimé que l'inaction en matière de santé mentale coûterait 18 milliards $ par an au Québec.





en matière de santé mentale au Québec. Le défi principal ne relève pas de la capacité financière du Québec d'investir dans un tel programme. C'est d'abord et avant tout un enjeu de main-d'œuvre et de gestion des ressources .





et . Le gouvernement peut et doit prendre action rapidement pour paver la voie vers une couverture universelle et favoriser l'accès aux soins de psychothérapie. Cela passe notamment par :

pour paver la voie vers une couverture universelle et favoriser l'accès aux soins de psychothérapie. Cela passe notamment par : favoriser l'accès à la profession ;



favoriser l'attraction et la rétention de professionnels ;



améliorer l'accès aux soins de psychothérapie en région ;



mettre en place des services de première ligne intégrés ;



améliorer la prévention et l'indemnisation au travail;



investir davantage en prévention et en sensibilisation.





Il est essentiel d'inclure des experts et des patients dans l'élaboration des solutions afin que les mesures mises en place répondent adéquatement aux besoins de la population.

Bien que les 18-34 ans soient le groupe le plus atteint de troubles psychologiques au Québec, la santé mentale n'a pas d'âge et l'accès à des soins varie d'une personne à l'autre, souvent selon le régime d'assurance, le statut d'emploi et les conditions de travail.

C'est dans une perspective de réduire les inégalités d'accès à ces services essentiels que Force Jeunesse a réalisé cette recherche, en collaboration avec plus d'une dizaine d'experts et la firme PBI Conseillers en actuariat ltée. La recherche permet d'évaluer les investissements qui seraient requis pour déployer une couverture universelle et de dresser un portrait des solutions envisageables à court terme pour répondre plus adéquatement aux besoins des Québécoises et Québécois.

Pour consulter les faits saillants de la recherche, cliquez ici .

À propos de Force Jeunesse

Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

SOURCE Force Jeunesse

