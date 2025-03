Budget du Québec : Déficit record, prudence pour protéger les générations futures

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Vivement préoccupée par les perspectives financières des jeunes et des générations futures face à l'incertitude économique du Québec, Force Jeunesse prend acte du budget 2025-2026. Bien que l'organisation salue le maintien des versements au Fonds des générations ainsi que l'objectif d'un retour à l'équilibre budgétaire, elle s'inquiète de la rapidité avec laquelle le gouvernement entend réduire ce déficit historique. Cette ambition fait craindre un affaiblissement majeur des services publics, une situation qui, inévitablement, se traduira par une facture salée pour les générations futures.

Retour à l'équilibre budgétaire

Force Jeunesse souligne la nécessité de préserver la pérennité des services publics québécois, particulièrement dans un contexte économique incertain. L'organisation salue le maintien des paiements au Fonds des générations, reconnaissant l'importance de cet outil pour la saine gestion des finances publiques.

Bien que Force Jeunesse accueille favorablement le plan de retour à l'équilibre budgétaire, elle estime que la réduction d'un déficit aussi important en seulement cinq ans soulève des inquiétudes quant au maintien d'un financement adéquat des services publics. L'organisation demeure préoccupée par la soutenabilité budgétaire des services de l'État à long terme et appelle le gouvernement à conduire un exercice de soutenabilité budgétaire rigoureux plus tôt que tard, notamment compte tenu de la croissance rapide des coûts de santé.

Cap sur les infrastructures

En matière d'infrastructures, Force Jeunesse se réjouit des réinvestissements de 11 milliards de dollars dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035, une hausse de 7%. Plus spécifiquement Force jeunesse salue la bonification de l'enveloppe dédiée au maintien d'actifs, qui représente désormais 65% des investissements (excluant l'enveloppe centrale). Cette mesure est essentielle pour mettre à niveau les infrastructures existantes au Québec.

Elle invite le gouvernement à maintenir un niveau d'investissement soutenu dans les infrastructures pour éviter que le déficit de maintien d'actifs ne progresse davantage. Dans le contexte d'incertitude économique, des investissements en matière d'infractions permettent de stimuler l'activité et de moderniser le parc d'actifs publics.

Force Jeunesse encourage également le gouvernement à limiter à l'avenir la croissance de l'enveloppe budgétaire allouée au transport routier, afin de prioriser les investissements dans les projets structurants d'infrastructure en transport en commun, essentiels pour la mobilité durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Dépenses en santé

Force Jeunesse rappelle que les dépenses de santé affichent une croissance annuelle moyenne de 7,3% depuis 2018-2019. Bien qu'elle salue ces réinvestissements criants, l'organisation insiste sur la nécessité d'une réflexion collective et approfondie concernant la croissance des coûts de santé. Il est crucial d'engager une discussion pour assurer que les générations futures puissent bénéficier d'un système de santé aussi performant et accessible que celui d'aujourd'hui.

De nombreuses demandes absentes

Force Jeunesse est particulièrement déçue de constater que certaines propositions prébudgétaires qu'elle a soumises n'ont pas trouvé écho dans ce budget.

Parmi ces recommandations, l'absence de mesures telles que la création d'un directeur parlementaire du budget pour une meilleure transparence, une plus grande accessibilité, et une analyse objective des finances publiques ou encore l'instauration d'un registre des loyers pour une meilleure protection des locataires et une stabilisation du marché déçoit. Ces mesures peu coûteuses auraient permis d'avoir un impact positif significatif pour les futures générations et l'ensemble de la société québécoise. Il est regrettable que le gouvernement n'ait pas saisi ces opportunités d'améliorer ses outils de gestion de finances publiques et de répondre concrètement aux préoccupations de la jeunesse, surtout dans un contexte économique aussi incertain.

Citation

« Face à l'incertitude économique qui plane sur le Québec, le gouvernement doit trouver un équilibre entre la préservation d'un filet social robuste et l'atteinte de ses cibles de réduction de la dette. L'objectif d'éliminer un déficit de 13,4 G$ en seulement 5 ans soulève de vives préoccupations quant au maintien d'un financement adéquat de nos services publics. Un exercice rigoureux de soutenabilité budgétaire de l'État est essentiel pour garantir la qualité et l'accessibilité de ces services à long terme. Autrement, les jeunes paieront la facture. »

- Fred-William Mireault, président, Force Jeunesse

SOURCE Force Jeunesse

Informations : Simon Leblanc, (438) 870-3427, [email protected]