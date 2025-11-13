HAMILTON, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Santé mentale en milieu scolaire Ontario (SMS-ON) a le plaisir d'annoncer que le cours en ligne d'une heure intitulé « Intro à LIT SM », développé par du personnel scolaire et des professionnels de la santé mentale, est désormais accessible au public. Ce cours gratuit, que chacun peut suivre à son rythme, propose des connaissances fondamentales en matière de santé mentale et des stratégies pratiques conçues pour être utilisées dans les classes du primaire et du secondaire

Principales caractéristiques du cours « Intro à LIT SM »

Gratuit, à suivre à son propre rythme, sans frais pour les participants.

Structuré en quatre modules de 15 minutes chacun. Thèmes abordés :

Qu'est-ce que la santé mentale?

Pourquoi la santé mentale en milieu scolaire est-elle importante?

Comment se manifeste la santé mentale en classe?

Dans quelles circonstances les élèves peuvent-ils avoir besoin d'un soutien supplémentaire?

Facilement accessible pour un apprentissage autonome

Comprend un guide d'animation à utiliser dans le cadre d'un apprentissage en groupe.

À la fin du cours, les participants recevront un certificat.

Contexte : LIT SM - La santé mentale en action

Ce cours fait partie de la série de cours LIT SM - La santé mentale en action de SMS-ON. Hébergé par la communauté électronique du ministère de l'Éducation, LIT SM - La santé mentale en action est une ressource d'apprentissage en ligne de six heures, organisée en modules, accessible aux employés des conseils scolaires publics. Il offre une formation plus approfondie au personnel scolaire, aux directions et directions adjointes d'école et aux leaders du système sur les connaissances, les pratiques et les soutiens en matière de santé mentale, ainsi que sur la manière de créer des environnements scolaires et des salles de classe favorisant la santé mentale. Cette version d'une heure sert de point d'entrée à un apprentissage plus approfondi dans ce domaine important.

« Tous les membres du personnel scolaire souhaitent aider les élèves à se sentir connectés, soutenus et prêts à apprendre », a déclaré Theresa Kennedy, directrice adjointe chez SMS-ON. « Avec le cours Intro à LIT SM, nous offrons un point d'entrée accessible à la littératie en santé mentale. Lorsque les membres du personnel scolaire savent comment promouvoir la santé mentale dans leurs communautés scolaires et quand demander un soutien supplémentaire, ils peuvent jouer leur rôle important dans le soutien de la santé mentale et du bien-être des élèves en toute confiance. »

« La littératie en santé mentale est essentielle pour favoriser le bien-être des élèves dans tout l'Ontario », a déclaré Vijay Thanigasalam, ministre associé délégué à la Santé mentale et à la Lutte contre les dépendances. « Des initiatives telles que le cours 'LIT SM' de Santé mentale en milieu scolaire Ontario fournissent aux membres du personnel scolaire les outils et les stratégies dont ils ont besoin pour reconnaître, répondre et promouvoir la santé mentale dans les salles de classe. En dotant le personnel enseignant de ces connaissances, nous contribuons à créer des milieux scolaires favorables où chaque élève peut s'épanouir. »

Pourquoi est-ce important?

Étant donné que de nombreuses recherches établissent un lien évident entre la santé mentale des élèves et leur réussite scolaire, ainsi que l'augmentation des troubles mentaux chez les jeunes après plusieurs années de pandémie, il est plus crucial que jamais de développer des environnements où les élèves se sentent pleinement soutenus. Le cours « Intro à LIT SM » aide les membres du personnel scolaire à être proactifs : intégrer la promotion du bien-être dans la pratique quotidienne, reconnaître les premiers signes de problèmes de santé mentale et contribuer à veiller à ce que les élèves reçoivent un soutien pour leur santé mentale lorsqu'ils en ont besoin.

Comment y accéder

Les membres du personnel scolaire peuvent commencer immédiatement le cours « Intro à LIT SM » sur le site web de SMS‑ON. Le cours est conçu de manière flexible pour s'adapter aux emplois du temps chargés et est tout aussi utile pour les individus que pour les équipes.

À propos de Santé mentale en milieu scolaire Ontario (SMS-ON)

Grâce au financement du ministère de l'Éducation, Santé mentale en milieu scolaire Ontario fournit un soutien à la mise en œuvre aux 72 conseils scolaires publics de l'Ontario afin d'améliorer la santé mentale des élèves. Guidé par la recherche, les données pratiques et la voix des élèves, SMS-ON offre du leadership, de l'encadrement, des ressources et de la formation professionnelle pour aider les leaders des conseils scolaires et des systèmes, les membres du personnel scolaire, les professionnels de la santé mentale et le personnel scolaire à promouvoir de manière durable la santé mentale et le bien-être, tout en respectant l'affirmation identitaire et la diversité culturelle.

Ensemble, nous mettons en place un système cohérent et à plusieurs niveaux de soutien en matière de santé mentale dans les écoles de l'Ontario, afin que chaque élève puisse apprendre dans un environnement sain et avoir accès à un soutien lorsqu'il en a besoin.

SOURCE Santé mentale en milieu scolaire Ontario (SMSO)

Contact avec les médias : Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec Dani Rathwell au [email protected]